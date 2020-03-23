«Это безобразие»: новосибирец пожаловался, что НОВАТ не вернул ему деньги за отмененный из-за коронавируса спектакль

23 Март 2020 2020-03-23T09:30:29+03:00

Он уверяет, что в театре это объяснили тем, что до спектакля оставалось меньше 10 дней

Изменить размер текста: A A

Житель Новосибирска пожаловался на невыгодный возврат билетов за оперу «Пиковая дама», перенесенную из-за коронавируса. Об этом он написал на сервисе Flamp:

- Ну, товарищи, это безобразие! Зашел на сайт вернуть деньги, а там бац! Менее 10 дней, возвращаем 50% стоимости. Еще с дикими сложностями в виде написания заявления, приложения сканов билетов. Сказать, что я возмущен - ничего не сказать!, - сообщил пользователь под ником Docnaf.

В пресс-службе НОВАТа опровергли информацию о возврате билетов за полцены. По словам представителей театра, вся информация о возврате билетов размещена на сайте.

- Каждый зритель имеет право вернуть 100% стоимости билета, если обратиться с заявлением о возврате за 10 дней до показа. Постановка оперы «Пиковая дама» перенесена на 24 мая, и все зрители могут вернуть полную стоимость билетов на спектакль, если обратятся с заявлением до 14 мая, - пояснили в театре КП-Новосибирск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске из-за угрозы коронавируса отменили все спектакли

Анна Терешкова рассказала КП-Новосибирск, когда театры снова начнут работать.(подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU