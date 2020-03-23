Следователи возбудили дело после гибели трех человек на пожаре в Искитиме
Как сообщили в СК по Новосибирской области, возбуждено уголовное дело после гибли людей на пожаре. ЧП произошло 20 марта в Искитиме в частном доме по улице Толстого. Среди погибших две женщины и один мужчина.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, — рассказали в ведомстве.
Напомним, тела погибших были обнаружены после того, как пожарные потушили огонь и начали разбирать завалы. О пожаре сообщили очевидцы около половины девятого вечера. Когда пожарные прибыли на место, дом горел по всей площади.
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