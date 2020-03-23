2020-03-23T07:05:20+03:00
Общество

Следователи возбудили дело после гибели трех человек на пожаре в Искитиме

Назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы
Ульяна ДЖАНКОВА
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Следователи устанавливают кто стал виновником гибели троих людей на пожаре в Искитиме. Фото: СК по Новосибирской областиСледователи устанавливают кто стал виновником гибели троих людей на пожаре в Искитиме. Фото: СК по Новосибирской области
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Как сообщили в СК по Новосибирской области, возбуждено уголовное дело после гибли людей на пожаре. ЧП произошло 20 марта в Искитиме в частном доме по улице Толстого. Среди погибших две женщины и один мужчина.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, — рассказали в ведомстве.

Напомним, тела погибших были обнаружены после того, как пожарные потушили огонь и начали разбирать завалы. О пожаре сообщили очевидцы около половины девятого вечера. Когда пожарные прибыли на место, дом горел по всей площади.

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Причины и обстоятельства случившегося будут установлены позже дознавателями. (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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