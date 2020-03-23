2020-03-23T06:52:56+03:00
Общество

«Ударили ножом в шею»: в Новосибирске будут судить двоих братьев, убивших парня на пляже в Советском районе

По версии следствия, между жертвой и нападавшими произошел конфликт
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске будут судить убийц парня на пляже в Советском районе. Фото: соцсетиВ Новосибирске будут судить убийц парня на пляже в Советском районе. Фото: соцсети
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В Новосибирске завершено расследование уголовного дела. Его фигуранты — двое 32-летних братьев. По версии следствия они в начале мая прошлого года поссорились с 29-летним парнем на Центральном пляже в Советском районе, после чего начали его бить, а потом один из них ударил сибиряка ножом в шею.

— От полученного телесного повреждения 29-летний мужчина скончался на месте происшествия. После совершения убийства 32-летние мужчины забрали у потерпевшего мобильный телефон и с места происшествия скрылись. Нападавших задержали на следующий день, — сообщили в СК по Новосибирской области.

Братьям предъявлено обвинение по нескольким уголовным статьям: «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину».

В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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