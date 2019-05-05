«Неизвестные напали с ножом» - на новосибирском пляже убили детдомовца
Неизвестные убили молодого новосибирца. Они напали в выходной день на пляже. Об этом в Facebook написала София Гергерт (судя по ее словам – начальница погибшего парня).
- Рома Шахматов вырос в детдоме, родственников нет. Два года он работал у меня на производстве: пришел без опыта, научился шить толстовки и футболки, продавал в магазине, брался за любую работу и во всем помогал. Вчера Рому убили на пляже между Академгородком и поселком Кирова. Неизвестные напали с ножом, прибежавшие на крики люди уже не успели помочь. Это горько, несправедливо, так не должно быть. Надеюсь, виновные будут наказаны. Хотя Рому это не вернет, - написала София.
Следственный комитет возбудил дело об убийстве.
Напомним, что остается нераскрытым и другое убийство, совершенное на пляже Новосибирска. 28 июня 2018 в парке «У Моря» неизвестные расправились с 16-летним подростком. Преступление, по данным МВД, было совершено около 10 часов утра. Несмотря на то, что в парке было достаточно людно, преступники до сих пор не известны. Тем, кто поможет их найти, правоохранители обещают вознаграждение.
Предполагаемые убийцы подростка попали на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU