2019-05-05T20:44:13+03:00
Происшествия

«Неизвестные напали с ножом» - на новосибирском пляже убили детдомовца

О преступлении рассказала в Facebook начальница погибшего парня
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Молодого человека убили на пляже.Молодого человека убили на пляже.Фото: СОЦСЕТИ
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Неизвестные убили молодого новосибирца. Они напали в выходной день на пляже. Об этом в Facebook написала София Гергерт (судя по ее словам – начальница погибшего парня).

- Рома Шахматов вырос в детдоме, родственников нет. Два года он работал у меня на производстве: пришел без опыта, научился шить толстовки и футболки, продавал в магазине, брался за любую работу и во всем помогал. Вчера Рому убили на пляже между Академгородком и поселком Кирова. Неизвестные напали с ножом, прибежавшие на крики люди уже не успели помочь. Это горько, несправедливо, так не должно быть. Надеюсь, виновные будут наказаны. Хотя Рому это не вернет, - написала София.

Следственный комитет возбудил дело об убийстве.

Напомним, что остается нераскрытым и другое убийство, совершенное на пляже Новосибирска. 28 июня 2018 в парке «У Моря» неизвестные расправились с 16-летним подростком. Преступление, по данным МВД, было совершено около 10 часов утра. Несмотря на то, что в парке было достаточно людно, преступники до сих пор не известны. Тем, кто поможет их найти, правоохранители обещают вознаграждение.

Предполагаемые убийцы подростка попали на видео.

Предполагаемые убийцы подростка попали на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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