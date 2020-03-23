В мэрии рассказали, когда восстановят обрушившийся проезд к домам в Заельцовском районе

23 Март 2020 2020-03-23T05:16:39+03:00

Мэрия рассказала, что сделают с разрушенной дорогой. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Во время ЧП там готовили котлован для будущей подземной парковки

Изменить размер текста: A A

В мэрии Новосибирска рассказали, как поступят с обвалившимся проездом на возле дома № 96/2 на улице Сухарная.

— Застройщик обязуется устранить образовавшиеся дефекты в течение недели. В настоящее время проезд к указанному жилому дому проходит между жилыми домами № 92 и 94 по улице Сухарная. Разрешение на проезд выдано главным управлением архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска — передает мэрия ответ администрации Центрального округа.

Также в мэрии рассказали, что за строительством соседней многоэтажки следит инспекция госстройнадзора Новосибирской области.

Напомним, ранее жители многоэтажки № 96/2на улице Сухарная пожаловались, что разрушился единственный путь к дому — там просел асфальт и дорога покрылась трещинами, водители не могли по ней проехать. Тогда посчитали, что виноват в этом застройщик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Как нам дальше быть?»: обвалился единственный проезд к многоэтажке в Новосибирске

Жители уверены, что виноват застройщик (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU