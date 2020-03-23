В мэрии рассказали, когда восстановят обрушившийся проезд к домам в Заельцовском районе
В мэрии Новосибирска рассказали, как поступят с обвалившимся проездом на возле дома № 96/2 на улице Сухарная.
— Застройщик обязуется устранить образовавшиеся дефекты в течение недели. В настоящее время проезд к указанному жилому дому проходит между жилыми домами № 92 и 94 по улице Сухарная. Разрешение на проезд выдано главным управлением архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска — передает мэрия ответ администрации Центрального округа.
Также в мэрии рассказали, что за строительством соседней многоэтажки следит инспекция госстройнадзора Новосибирской области.
Напомним, ранее жители многоэтажки № 96/2на улице Сухарная пожаловались, что разрушился единственный путь к дому — там просел асфальт и дорога покрылась трещинами, водители не могли по ней проехать. Тогда посчитали, что виноват в этом застройщик.
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