2020-03-23T05:16:39+03:00
Общество

В мэрии рассказали, когда восстановят обрушившийся проезд к домам в Заельцовском районе

Во время ЧП там готовили котлован для будущей подземной парковки
Надежда РЫЖКИНА
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Мэрия рассказала, что сделают с разрушенной дорогой.Мэрия рассказала, что сделают с разрушенной дорогой.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В мэрии Новосибирска рассказали, как поступят с обвалившимся проездом на возле дома № 96/2 на улице Сухарная.

— Застройщик обязуется устранить образовавшиеся дефекты в течение недели. В настоящее время проезд к указанному жилому дому проходит между жилыми домами № 92 и 94 по улице Сухарная. Разрешение на проезд выдано главным управлением архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска — передает мэрия ответ администрации Центрального округа.

Также в мэрии рассказали, что за строительством соседней многоэтажки следит инспекция госстройнадзора Новосибирской области.

Напомним, ранее жители многоэтажки № 96/2на улице Сухарная пожаловались, что разрушился единственный путь к дому — там просел асфальт и дорога покрылась трещинами, водители не могли по ней проехать. Тогда посчитали, что виноват в этом застройщик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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