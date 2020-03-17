2020-03-17T08:39:01+03:00
Общество

«Как нам дальше быть?»: обвалился единственный проезд к многоэтажке в Новосибирске

Жители уверены, что виноват застройщик
Надежда РЫЖКИНА
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Застройщик копал котлован под подземную парковку.Застройщик копал котлован под подземную парковку.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Заельцовском районе Новосибирска частично разрушился проезд к дому №96/2 на улице Сухарной. Под дорогой обвалился грунт, из-за чего асфальт сильно просел и покрылся трещинами. Машинам по нему теперь невозможно проехать.

Асфальт на дороге сильно просел. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Асфальт на дороге сильно просел.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Это единственный проезд к нашему дому. Как нам дальше быть? — недоумевает подписчик, который поделился фото просевшей дороги в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Из-за обвала трудно пройти даже пешеходам. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Из-за обвала трудно пройти даже пешеходам.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Корреспондент КП-Новосибирск связалась с компанией, которая ведет рядом с домом застройку, по телефону.

— Да, мы знаем об этом случае. Сейчас на месте ведутся работы, — ответила корреспонденту КП-Новосибирск секретарь компании.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить подробности: по какой причине все-таки просел грунт и будут ли устранены дефекты на дороге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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