«Как нам дальше быть?»: обвалился единственный проезд к многоэтажке в Новосибирске

17 Март 2020 2020-03-17T08:39:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Заельцовском районе Новосибирска частично разрушился проезд к дому №96/2 на улице Сухарной. Под дорогой обвалился грунт, из-за чего асфальт сильно просел и покрылся трещинами. Машинам по нему теперь невозможно проехать.

Асфальт на дороге сильно просел.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Это единственный проезд к нашему дому. Как нам дальше быть? — недоумевает подписчик, который поделился фото просевшей дороги в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Из-за обвала трудно пройти даже пешеходам.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Корреспондент КП-Новосибирск связалась с компанией, которая ведет рядом с домом застройку, по телефону.

— Да, мы знаем об этом случае. Сейчас на месте ведутся работы, — ответила корреспонденту КП-Новосибирск секретарь компании.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить подробности: по какой причине все-таки просел грунт и будут ли устранены дефекты на дороге.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU