«Как нам дальше быть?»: обвалился единственный проезд к многоэтажке в Новосибирске
В Заельцовском районе Новосибирска частично разрушился проезд к дому №96/2 на улице Сухарной. Под дорогой обвалился грунт, из-за чего асфальт сильно просел и покрылся трещинами. Машинам по нему теперь невозможно проехать.
Асфальт на дороге сильно просел.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
— Это единственный проезд к нашему дому. Как нам дальше быть? — недоумевает подписчик, который поделился фото просевшей дороги в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Из-за обвала трудно пройти даже пешеходам.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Корреспондент КП-Новосибирск связалась с компанией, которая ведет рядом с домом застройку, по телефону.
— Да, мы знаем об этом случае. Сейчас на месте ведутся работы, — ответила корреспонденту КП-Новосибирск секретарь компании.
КП-Новосибирск направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить подробности: по какой причине все-таки просел грунт и будут ли устранены дефекты на дороге.
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ИСТОЧНИК KP.RU