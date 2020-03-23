2020-03-23T06:33:32+03:00
Общество

Стала известна судьба 15-летнего школьника, которого искала бабушка

О том, где находится подросток, не было известно почти неделю
Надежда РЫЖКИНА
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Подростка искала бабушка. Фото: предоставлено героями публикацииПодростка искала бабушка. Фото: предоставлено героями публикации
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В Новосибирске родные, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и полицейские искали 15-летнего школьника, который ушел из дома.

Он пропал еще 17 марта: ушел в школу утром и не вернулся. Его начала разыскивать бабушка через соцсети, позже она обратилась в полицию и к поисковикам «Лиза Алерт».

В ночь с 22 на 23 марта волонтеры сообщили, что мальчик найден.

— С парнем все эти дни мы были на связи, вели переписку. Вернулся домой он сам, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поисково-спасательного отряда Алеся Яблонских.

Бабушка подростка не захотела давать комментариев.

— Слава дома, здоров. Больше ничего не могу сказать, — ответила она корреспонденту КП-Новосибирск.

Напомним, подростка начала разыскивать бабушка через соцсети. Позже она обратилась за помощью в полицию и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Тогда женщина думала, что ее внук ушел из школы из-за проблем с учебой. Женщина заверила, что перед тем, как внук пропал, конфликтов между ними не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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