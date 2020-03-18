«Мы с ним не ругались!»: в Новосибирске бабушка ищет своего пропавшего 15-летнего внука

18 Март 2020 2020-03-18T23:51:59+03:00

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В Новосибирске бабушка разыскивает своего пропавшего 15-летнего внука. По словам женщины, подросток исчез, когда ушел в школу утром 17 марта.

— Я узнала, что он пропал от одноклассников и учителей. Даже представить не могу, почему он пропал: мы с ним не ссорились, не ругались, он вообще хороший мальчик! Ну может быть только если проблемы в школе как-то повлияли. Он сейчас учится в 9 классе, появились двойки, сказали, что его не допустят до экзаменов. Но я даже не представляю, где он сейчас может быть: просто надеюсь, что он жив и здоров! — рассказала КП-Новосибирск бабушка пропавшего подростка.

За помощью женщина обратилась также в полицию и поисковые отряды. Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Бекжанов Вячеслав, сообщите об этом его бабушке по номеру телефона 8-952-928-25-84 или в полицию по единому номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU