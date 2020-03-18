2020-03-18T23:51:59+03:00
Общество

«Мы с ним не ругались!»: в Новосибирске бабушка ищет своего пропавшего 15-летнего внука

Женщина думает, что подросток мог уйти из дома из-за проблем в школе
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Новосибирске бабушка разыскивает своего пропавшего 15-летнего внука. Фото: предоставлено героем материалаВ Новосибирске бабушка разыскивает своего пропавшего 15-летнего внука. Фото: предоставлено героем материала
Изменить размер текста:

В Новосибирске бабушка разыскивает своего пропавшего 15-летнего внука. По словам женщины, подросток исчез, когда ушел в школу утром 17 марта.

— Я узнала, что он пропал от одноклассников и учителей. Даже представить не могу, почему он пропал: мы с ним не ссорились, не ругались, он вообще хороший мальчик! Ну может быть только если проблемы в школе как-то повлияли. Он сейчас учится в 9 классе, появились двойки, сказали, что его не допустят до экзаменов. Но я даже не представляю, где он сейчас может быть: просто надеюсь, что он жив и здоров! — рассказала КП-Новосибирск бабушка пропавшего подростка.

За помощью женщина обратилась также в полицию и поисковые отряды. Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Бекжанов Вячеслав, сообщите об этом его бабушке по номеру телефона 8-952-928-25-84 или в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мы с ним не ругались!»: в Новосибирске бабушка ищет своего пропавшего 15-летнего внука
В Новосибирске ищут пассажиров, летевших в одном самолете с больной коронавирусом из Москвы
«Ни с кем не контактактировала, ее поместили в бокс»: что известно о первой заболевшей коронавирусом в Новосибирске
Анна Терешкова: «Из-за коронавируса КВН-СИБИРЬ пройдет в прямом эфире без зрителей
Новосибирский оперный театр переносит спектакли и концерты из-за коронавируса
Китай будет испытывать маски и вакцины от коронавируса, разработанные сибирскими учеными
Подробности о первом заболевшем коронавирусом в Новосибирске: это женщина, прилетевшая из Парижа
«Нужно навести порядок в этой сфере»: регион получит право ограничивать торговлю алкоголем в многоквартирных домах
Бойцы в масках взяли водителя иномарки, который торговал оружием
Новосибирские моржи пожарили шашлыки, сидя в ледяной воде
Паводок в Новосибирской области 2020: синоптики рассказали, когда регион начнет топить
Пьет из бутылочки с соской: в Новосибирском зоопарке показали, как выкармливают малыша кинкажу
Tele2 обнуляет звонки на горячие линии и доступ к стопкоронавирус.рф
Новосибирцы опустошают полки в магазинах из-за коронавируса, а зря: объясняем почему
Рано радуются: новосибирским школьникам не продлят каникулы до 12 апреля
В Новосибирской области отменили досрочный этап ЕГЭ: объясняем, чего ждать выпускникам
Из-за угрозы коронавируса воду в аквапарке будут проверять каждые 4 часа
Названа дата ввода новосибирской станции метро «Спортивная»
Планетарий Новосибирска приостановил работу из-за коронавируса
Инвестиции в недвижимость Таиланда: как извлечь выгоду прямо сейчас