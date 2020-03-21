2020-03-21T15:22:50+03:00
Общество

Застрявших в «Толмачево» граждан Узбекистана отправили на родину

Об этом заявил генеральный консул Республики Узбекистан в Российской Федерации в Новосибирске
Татьяна СОЛОВОВА
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Пассажиры улетели в Узбекистан чартерным рейсом.Пассажиры улетели в Узбекистан чартерным рейсом.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Злоключения граждан Узбекистана, застрявших в «Толмачево», подошли к концу. Напомним, с 18 марта они находились в новосибирском аэропорту из-за того, что по решению правительства Республики Узбекистан были приостановлены все рейсы. Поэтому отменила вылет и авиакомпания S7 Airlines.

Трое суток люди находились в аэропорту, но сейчас ситуация решена:

- Все пассажиры уже вылетели в Узбекстан, - заверил КП-Новосибирск Генеральный консул Республики Узбекистан в Российской Федерации в Новосибирске Юсуп Кабулжанов.

Как пояснили в консульстве, для всех пассажиров был организован чартерный рейс, на котором они улетели в Узбекистан.

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В авиакомпании предлагают вернуть деньги или переоформить билет на другие даты ближе к лету (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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