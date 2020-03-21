Застрявших в «Толмачево» граждан Узбекистана отправили на родину
Злоключения граждан Узбекистана, застрявших в «Толмачево», подошли к концу. Напомним, с 18 марта они находились в новосибирском аэропорту из-за того, что по решению правительства Республики Узбекистан были приостановлены все рейсы. Поэтому отменила вылет и авиакомпания S7 Airlines.
Трое суток люди находились в аэропорту, но сейчас ситуация решена:
- Все пассажиры уже вылетели в Узбекстан, - заверил КП-Новосибирск Генеральный консул Республики Узбекистан в Российской Федерации в Новосибирске Юсуп Кабулжанов.
Как пояснили в консульстве, для всех пассажиров был организован чартерный рейс, на котором они улетели в Узбекистан.
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В авиакомпании предлагают вернуть деньги или переоформить билет на другие даты ближе к лету (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU