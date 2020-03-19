«За полтора часа отказали в вылете»: в S7 прокомментировали ситуацию с застрявшими в «Толмачево» гражданами Узбекистана
В сложной ситуации оказались граждане Узбекистана: люди застряли в новосибирском «Толмачево». Уже сутки, с 18 марта, они не могут вылететь на родину. В «S7», самолет которой должен был доставить граждан Узбекистана, прокомментировали ситуацию.
— В соответствии с решением правительства Республики Узбекистан о приостановке всех воздушных перевозок, с 16 марта по 30 апреля 2020 года временно отменены все собственные рейсы S7 Airlines в города Узбекистана, — говорится в сообщении. — Для возвращения пассажиров из Новосибирска узбекской стороной была согласована возможность выполнения чартерного рейса S7 Airlines. Однако за полтора часа до предполагаемого вылета авиакомпания получила от Узбекистана отказ на выполнение рейса. К сожалению, пассажиры были вынуждены остаться в Новосибирске.18 марта в аэропорт «Толмачево» для общения с пассажирами прибывал консул Узбекистана. По нашей информации, в настоящее время принимается решение о возвращении пассажиров домой чартерным рейсом национального авиаперевозчика Узбекистана.
Как сообщает авиакомпания, пассажиры могут оформить возврат полной стоимости авиабилета за перелет из Новосибирска в Узбекистан. Кроме того, можно переоформить билет без ограничений на новые даты — после 31 мая 2020 года — или на совсем другой маршрут, например, по России. Тогда нужно будет доплатить лишь разницу между стоимостью прежнего и нового билетов.
На звонки КП-Новосибирск в консульстве Узбекистана, которое находится в Новосибирске, не ответили.
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ИСТОЧНИК KP.RU