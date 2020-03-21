2020-03-21T07:01:03+03:00
Общество

Рассказываем, какие сайты для самообучения пригодятся школьникам на длинных каникулах

Специальные сайты для самообучения помогут ребятам не отстать от учебной программы
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Рассказываем об интересных онлайн-ресурсах, которые помогут получать знания дистанционно.Рассказываем об интересных онлайн-ресурсах, которые помогут получать знания дистанционно.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В связи с ситуацией с коронавирусом новосибирских школьников раньше времени отправили на каникулы до 1 апреля — рассказываем, какие сайты для самообучения пригодятся им на дому.

Одним из таких порталов является Российская электронная школа, где ученики могут найти полный школьный курс уроков. Попрактиковаться в выполнении заданий школьники могут на сайте Яндекс.Учебник: там предложены задания по математике и русскому языку для 1-5 классов, которые можно автоматически проверить. Для ребят постарше, которым скоро предстоит сдача государственных экзаменов, существуют довольно известные сайты вроде «егэша.рф» и «oge.sdamgia.ru».

А для тех, кто в свободное от учебы время хочет попрактиковаться в изучении иностранных языков, есть бесплатный образовательный проект Гете-Института. Он рассчитан на детей от 8 до 12 лет. Учить немецкий язык там можно с помощью лекций в игровой форме. Они доступны на русском и немецком языке с русскими и немецкими субтитрами.

Подробнее об этих и других подобных сайтах рассказывает издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за угрозы коронавируса каникулы в новосибирских школах начнутся на неделю раньше

Отдыхать дети будут с 18 марта по 1 апреля (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рассказываем, какие сайты для самообучения пригодятся школьникам на длинных каникулах
«Би-2» перенесли свой концерт в Новосибирске из-за коронавируса
«Это пранк?»: в Новосибирске прохожие заметили женщину с огнем на голове
Студенты-медики добились дистанционных лекций
«Знакомые там застряли»: из-за короновируса новосибирский путешественник отменил поездку в Африку
Под Новосибирском сгорел частный дом: погибли три человека
«Прилетела из Цюриха, контактировала с семьей»: что известно о двух новых заболевших коронавирусом в Новосибирске
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 20 марта 2020 года: стало известно о еще двух заболевших
В Бердске электричка протаранила иномарку: водитель в больнице
Экс-губернатор Новосибирской области отсудил у Минфина 300 тысяч рублей
Иномарка сбила девочку на пешеходном переходе: ребенок в больнице
«Никаких спектаклей»: родители добились, чтобы в гимназии №1 отменили конкурс школьных театров
В минпромторге рассказали, что сейчас происходит в новосибирских магазинах
«Израсходовали трехгодичный запас»: мэр Новосибирска прокомментировал нехватку защитных масок
«Они в группе риска»: мэр объявил, что пенсионерам во время вспышки коронавируса будут помогать волонтеры
Поправки в Конституцию: кто будет следить за внесением изменений в основной закон страны
Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на выходных