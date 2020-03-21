Рассказываем, какие сайты для самообучения пригодятся школьникам на длинных каникулах

21 Март 2020 2020-03-21T07:01:03+03:00

Специальные сайты для самообучения помогут ребятам не отстать от учебной программы

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В связи с ситуацией с коронавирусом новосибирских школьников раньше времени отправили на каникулы до 1 апреля — рассказываем, какие сайты для самообучения пригодятся им на дому.

Одним из таких порталов является Российская электронная школа, где ученики могут найти полный школьный курс уроков. Попрактиковаться в выполнении заданий школьники могут на сайте Яндекс.Учебник: там предложены задания по математике и русскому языку для 1-5 классов, которые можно автоматически проверить. Для ребят постарше, которым скоро предстоит сдача государственных экзаменов, существуют довольно известные сайты вроде «егэша.рф» и «oge.sdamgia.ru».

А для тех, кто в свободное от учебы время хочет попрактиковаться в изучении иностранных языков, есть бесплатный образовательный проект Гете-Института. Он рассчитан на детей от 8 до 12 лет. Учить немецкий язык там можно с помощью лекций в игровой форме. Они доступны на русском и немецком языке с русскими и немецкими субтитрами.

Подробнее об этих и других подобных сайтах рассказывает издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

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ИСТОЧНИК KP.RU