2020-03-20T14:08:05+03:00
Общество

«Никаких спектаклей»: родители добились, чтобы в гимназии №1 отменили конкурс школьных театров

Городской этап должен был состояться 20 марта, но его перенесут на другое время
Ульяна ДЖАНКОВА
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В гимназии №1 из-за угрозы коронавируса отменили конкурс школьных театров.В гимназии №1 из-за угрозы коронавируса отменили конкурс школьных театров.
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В мэрии Новосибирска заверили, что отборочного этапа конкурса школьных театров в гимназии №1 в марте не будет. Родители учеников просили перенести мероприятие, но по их словам им всюду отказали. КП-Новосибирск направила запрос в мэрию, и вот какой ответ получила.

— В приказе департамента образования от 16 марта руководителям образовательных организаций указано на строгое соблюдение требований санитарного законодательства, дано распоряжение воздержаться от проведения массовых мероприятий с детьми, принять решение об изменении календарного учебного графика и утверждении сроков весенних каникул с 18 марта до 1 апреля 2020 года. Во исполнение указанных поручений Гимназия № 1 не проводит конкурс школьных театров 20 марта. О сроках его проведения руководителям школьных театров будет сообщено дополнительно, — сказано в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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