«Никаких спектаклей»: родители добились, чтобы в гимназии №1 отменили конкурс школьных театров

20 Март 2020 2020-03-20T14:08:05+03:00

Городской этап должен был состояться 20 марта, но его перенесут на другое время

Изменить размер текста: A A

В мэрии Новосибирска заверили, что отборочного этапа конкурса школьных театров в гимназии №1 в марте не будет. Родители учеников просили перенести мероприятие, но по их словам им всюду отказали. КП-Новосибирск направила запрос в мэрию, и вот какой ответ получила.

— В приказе департамента образования от 16 марта руководителям образовательных организаций указано на строгое соблюдение требований санитарного законодательства, дано распоряжение воздержаться от проведения массовых мероприятий с детьми, принять решение об изменении календарного учебного графика и утверждении сроков весенних каникул с 18 марта до 1 апреля 2020 года. Во исполнение указанных поручений Гимназия № 1 не проводит конкурс школьных театров 20 марта. О сроках его проведения руководителям школьных театров будет сообщено дополнительно, — сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске родители просят отменить конкурс школьных театров из-за угрозы коронавируса.

Новосибирцы предлагают перенести мероприятие на апрель, но, как они утверждают, им всюду отказывают. (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU