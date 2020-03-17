В Новосибирске родители просят отменить конкурс школьных театров из-за угрозы коронавируса
В КП-Новосибирск обратились родители учеников гимназии №1. По их словам 20 марта в учебном заведении должен состояться детский этап конкурса школьных театров. Несмотря на карантин и каникулы никто это мероприятие отменять не стал.
— Несмотря на объявление каникул в школах Новосибирска с 18 марта 2020 года, в гимназии №1, несмотря на рекомендации губернатора области о карантине, на пятницу 20 марта 2020 г. запланировали проведение городского этапа конкурса школьных театров. Позвонили в Департамент образования мэрии с просьбой перенести на апрель. Там ответили, что все заранее запланировано и перенести невозможно: явка всем обязательна. Неужели нельзя перенести этот конкурс в гимназии №1 на апрель? — пишут расстроенные люди.
Новосибирцы переживают за здоровье своих детей из-за угрозы коронавируса.
КП-Новосибирск попыталась связаться с директором гимназии №1, но сначала там пообещали прокомментировать ситуацию позже, а потом и вовсе стали бросать трубки.
Мы направили запрос в мэрию города с просьбой разъяснить ситуацию, и возможно ли перенести конкурс.
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ИСТОЧНИК KP.RU