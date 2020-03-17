2020-03-17T12:18:33+03:00
Общество

В Новосибирске родители просят отменить конкурс школьных театров из-за угрозы коронавируса

Новосибирцы предлагают перенести мероприятие на апрель, но, как они утверждают, им всюду отказывают
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Родители учеников гимназии №1 просят отменить конкурс школьных театров.Родители учеников гимназии №1 просят отменить конкурс школьных театров.
Изменить размер текста:

В КП-Новосибирск обратились родители учеников гимназии №1. По их словам 20 марта в учебном заведении должен состояться детский этап конкурса школьных театров. Несмотря на карантин и каникулы никто это мероприятие отменять не стал.

— Несмотря на объявление каникул в школах Новосибирска с 18 марта 2020 года, в гимназии №1, несмотря на рекомендации губернатора области о карантине, на пятницу 20 марта 2020 г. запланировали проведение городского этапа конкурса школьных театров. Позвонили в Департамент образования мэрии с просьбой перенести на апрель. Там ответили, что все заранее запланировано и перенести невозможно: явка всем обязательна. Неужели нельзя перенести этот конкурс в гимназии №1 на апрель? — пишут расстроенные люди.

Новосибирцы переживают за здоровье своих детей из-за угрозы коронавируса.

КП-Новосибирск попыталась связаться с директором гимназии №1, но сначала там пообещали прокомментировать ситуацию позже, а потом и вовсе стали бросать трубки.

Мы направили запрос в мэрию города с просьбой разъяснить ситуацию, и возможно ли перенести конкурс.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирской области сахар подешевел на треть
Из-за угрозы коронавируса каникулы в новосибирских школах начнутся на неделю раньше
«Это уже не рекомендация, а требование»: в Новосибирске отменят все массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса
В Новосибирске родители просят отменить конкурс школьных театров из-за угрозы коронавируса
Две иномарки столкнулись в Новосибирске: пострадала пассажирка
«Обхожу по дороге среди машин!»: молодая мама пожаловалась на сугробы, мешающие пройти
«Лицо и одежда были в крови»: новосибирец рассек себе голову из-за гололеда у ресторана
В минздраве прокомментировали слухи о зараженных коронавирусом студентах НГУ и детях в поселке Кольцово
Стало известно, вышла ли досрочно «Сибирь» в полуфинал Кубка Гагарина из-за коронавируса
Нарисуй зеленкой на лбу: блогер показал, как бороться с коронавирусом
Стало известно, почему эвакуировали посетителей торгового центра «Ройял Парк» в Новосибирске
«Приезжаем к тем, кто умирает»: сибирячку с головной болью возмутил недовольный фельдшер «скорой»
«Как нам дальше быть?»: обвалился единственный проезд к многоэтажке в Новосибирске
«Установил приложение на телефон»: сын украл у пожилой матери с карты миллион рублей