В минпромторге рассказали, что сейчас происходит в новосибирских магазинах

20 Март 2020 2020-03-20T13:52:54+03:00

Сибиряки рассказывали о том, что из-за поднявшегося ажиотажа в магазинах города были пустые полки. Фото: Вадим Горбенко

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В минпромторге Новосибирской области сообщили, что повышенный спрос на продукты среди сибиряков снижается. Кроме того, заметна стабильность цен среди местных товаропроизводителей на социально значимые продукты из молочной, бакалейной категорий, а также на предметы гигиены.

— Благодаря нашему оперативному взаимодействию с ритейлерами, к концу рабочей недели мы начали получать новости о снижении спроса среди населения на товары первой необходимости. Считаем, этому способствовала своевременная выкладка продуктов, конструктивное поведение сотрудников торговых залов, — прокомментировал ситуацию министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

По данным представителей торговых сетей, удалось заранее увеличить количество заказов товаров, наполнить ими склады. В настоящее время многие гипермаркеты ожидают большие объемы поставок. Обеспечены всем необходимым и отдаленные сельские районы: туда продукты доставляют автолавки.

Андрей Гончаров также опроверг появившуюся в соцсетях информацию о том, что в Новосибирске якобы будут закрыты крупные продуктовые магазины. По словам министра, сфера торговли в городе сейчас идет в обычном режиме.

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Ситуацию прокомментировали в министерстве промышленности и торговли Новосибирской области (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU