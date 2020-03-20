«Вежливого» вора простили после того, как он назвал свою фамилию

20 Март 2020 2020-03-20T10:48:42+03:00

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Для того чтобы безнаказанно уйти с места преступления, вору оказалось достаточно назвать своё имя, фамилию, адрес проживания и позволить себя сфотографировать.

Этот забавный криминальный случай произошел в Калининском районе Новосибирска 19 марта. В 05:33 дежурная часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ зафиксировала тревожное событие. В продуктовом магазине на ул. Фадеева сработал датчик движения охранной сигнализации.

Прибывший на место экипаж ГБР произвел осмотр объекта и обнаружил, что окно, расположенное слева от входа, немного приоткрыто, а на деревянной раме чётко виден свежий след механического воздействия острым предметом. О предпринятой попытке проникновения в магазин охранники тут же сообщили директору торговой точки.

Предпринимательница знала, что на окне установлена металлическая решетка, пролезть через которую внутрь невозможно. Рассудив логически, что вряд ли вор снова сунется в магазин, находящийся под охраной, а ГБР приезжает по тревоге быстро, она отпустила группу с места вызова, попросив охранников прикрыть плотнее окно.

Но, как выяснилось, логика не была козырем злоумышленника в эту ночь. Очередная тревога в магазине прозвучала в 6:18. Прибывшие бойцы ГБР задержали на месте преступления мужчину, который, просунув руку в окно, вытащил две упаковки пива «Туборг». Также у него были обнаружены отвёртка и канцелярский нож, с помощью которых он, вероятно, и вскрыл окошко. Задержанный с поличным не оказывал никакого сопротивления и спокойно стоял, ожидая своей участи.

Когда приехала директор магазина и увидела, что всё сворованное на месте, и материальный ущерб не наступил, она приняла решение полицию не вызывать. Обратившись к задержанному, женщина строго спросила кто он такой. Мужчина охотно назвал имя, фамилию и место проживания. Сфотографировав воришку на смартфон, директор распорядилась задержанного отпустить, что и было сделано, т к. решение о подаче заявления в полицию может принять только потерпевшая сторона.

ИСТОЧНИК KP.RU