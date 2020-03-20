2020-03-20T01:23:19+03:00
Общество

«Хочу доказать парню, что я — не алкоголичка»: сибирячка пообещала перед 250 тысячами человек отказаться от тусовок

Девушка рассказала, что такие вечеринки больше не соответствуют ее ритму жизни и пагубно влияют на ее работу
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Новосибирская танцовщица и блогер Софья Савенкова пообещала своим подписчикам больше не вести разгульный образ жизни. Фото: sofia_savenkovaНовосибирская танцовщица и блогер Софья Савенкова пообещала своим подписчикам больше не вести разгульный образ жизни. Фото: sofia_savenkova
Изменить размер текста:

Новосибирская танцовщица и блогер Софья Савенкова пообещала своим подписчикам больше не вести разгульный образ жизни. Девушка рассказала, что больше не видит смысла в бурных тусовках.

— Если до беременности тусовка была и моей работой, и досугом, то сейчас это максимально бессмысленное времяпровождение. Я застряла в том времени, когда клубы это было круто и где-то в глубине души понимаю, что сейчас мне это не нужно. В общем, сейчас перед вами всеми, а вас 250.000 человек я даю обещание! Больше не пью (за исключением праздников) и не тусуюсь ночами в свои выходные, — написала девушка на своей странице в инстаграм.

Корреспонденту КП-Новосибирск сама Софья пояснила, что такое обещание она решила дать, потому что поняла, что такой отдых больше не соответствует ее ритму жизни и пагубно влияет на ее работу.

— Под отдыхом подразумевается шумная тусовка с алкоголем, чтобы отойти от которой требуются сутки, а то и двое. Кроме того, мой парень недавно сказал мне, что я алкозависимая. А я хочу дать ему понять, что он совсем не прав. И если я не сдержу свое обещание, то это будет значить, что я слабая и никчемная. А если сдержу, то мой парень обещает мне большой подарок, от которого я, по его словам, буду в шоке, — рассказала Софья.

Такое смелое заявление вызвало ажиотаж среди подписчиков девушки. Несмотря на то, что многие выразили Софье свою поддержку, далеко не все поверили в то, что сибирячке удастся сдержать обещание:

— Ну, нельзя к себе так категорично относиться. Тусы быть должны, просто нужно поймать баланс.

— Мы в тебя верим и будем следить за тобой.

— Как только с парнем поругаешься, сразу пойдешь тусить, мне кажется. Но хорошо, если это не так будет.

— Первый шаг уже сделан: ты решилась об этом рассказать. Значит, пришла осознанность, — пишут люди в комментариях под постом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пью кофе и курю!»: молодая мама устроила фотосессию против «яжматерей»

Девушка хотела показать, что не нужно ругать неидеальных женщин (подробнее).

«Ну и тупость, не позорься»: молодая мама облилась молоком на морозе

Блогер выполняла абсурдные задания подписчиков, но юмор поняли не все (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директор колледжа, где из-за угрозы коронавируса отменили День открытых дверей, прокомментировал свою поездку в Италию
«Хочу доказать парню, что я — не алкоголичка»: сибирячка пообещала перед 250 тысячами человек отказаться от тусовок
Сибирячка пожаловалась, что врачи отказались обследовать ее после прилёта из Таиланда
Подъехали на иномарке: новосибирца застрелили в Ленинском районе
«Готов делать драники»: русская Барби пошутила о своем будущем муже
«Заказывают по сто штук»: из-за угрозы коронавируса в Сибири раскупают защитные костюмы
В Новосибирске ищут женщину со шрамами на ухе и лопатке
«Красная шапочка» устроила в Академгородке шопинг с чужой картой
Начальник новосибирской колонии, арестованный за взятку, получил два года тюрьмы
В Новосибирске ищут пассажиров, летевших вместе со второй сибирячкой, больной коронавирусом
В Новосибирской области зарегистрирован новый заболевший коронавирусом
Мода на коронавирус: сибирячка продает украшения с туалетной бумагой
«За полтора часа отказали в вылете»: в S7 прокомментировали ситуацию с застрявшими в «Толмачево» гражданами Узбекистана
Стало известно, почему эвакуировали пациентов из стоматологии №5
«Сеют панику»: министр образования опроверг сообщение о том, что родителей будут штрафовать
Сибиряк похитил бизнесмена и приковал его цепями к столбу, чтобы выпытать, где деньги
«Усыпляют газом»: в полиции прокомментировали сообщение о том, что новосибирцев грабят под видом лжедезинфекторов
1418 дней и ночей: в Новосибирской области прочитают сводки с фронта, расскажут о героях и станцуют вальс
«Упал поддон с кирпичами»: в Новосибирске мужчина погиб на стройке
«Там полиция, ждут кинологов»: в Новосибирске эвакуирована стоматология