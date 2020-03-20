«Хочу доказать парню, что я — не алкоголичка»: сибирячка пообещала перед 250 тысячами человек отказаться от тусовок

20 Март 2020 2020-03-20T01:23:19+03:00

Девушка рассказала, что такие вечеринки больше не соответствуют ее ритму жизни и пагубно влияют на ее работу

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Новосибирская танцовщица и блогер Софья Савенкова пообещала своим подписчикам больше не вести разгульный образ жизни. Девушка рассказала, что больше не видит смысла в бурных тусовках.

— Если до беременности тусовка была и моей работой, и досугом, то сейчас это максимально бессмысленное времяпровождение. Я застряла в том времени, когда клубы это было круто и где-то в глубине души понимаю, что сейчас мне это не нужно. В общем, сейчас перед вами всеми, а вас 250.000 человек я даю обещание! Больше не пью (за исключением праздников) и не тусуюсь ночами в свои выходные, — написала девушка на своей странице в инстаграм.

Корреспонденту КП-Новосибирск сама Софья пояснила, что такое обещание она решила дать, потому что поняла, что такой отдых больше не соответствует ее ритму жизни и пагубно влияет на ее работу.

— Под отдыхом подразумевается шумная тусовка с алкоголем, чтобы отойти от которой требуются сутки, а то и двое. Кроме того, мой парень недавно сказал мне, что я алкозависимая. А я хочу дать ему понять, что он совсем не прав. И если я не сдержу свое обещание, то это будет значить, что я слабая и никчемная. А если сдержу, то мой парень обещает мне большой подарок, от которого я, по его словам, буду в шоке, — рассказала Софья.

Такое смелое заявление вызвало ажиотаж среди подписчиков девушки. Несмотря на то, что многие выразили Софье свою поддержку, далеко не все поверили в то, что сибирячке удастся сдержать обещание:

— Ну, нельзя к себе так категорично относиться. Тусы быть должны, просто нужно поймать баланс.

— Мы в тебя верим и будем следить за тобой.

— Как только с парнем поругаешься, сразу пойдешь тусить, мне кажется. Но хорошо, если это не так будет.

— Первый шаг уже сделан: ты решилась об этом рассказать. Значит, пришла осознанность, — пишут люди в комментариях под постом.

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ИСТОЧНИК KP.RU