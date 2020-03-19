Стало известно, почему эвакуировали пациентов из стоматологии №5
В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск рассказали, почему эвакуировали весь персонал и пациентов из стоматологии №5. ЧП- произошло в Дзержинском районе в четверг, 19 марта.
— Поступил звонок о подозрительном бесхозном предмете. Помещение было обследовано вместе со служебными собаками. Никаких опасных бесхозных предметов не обнаружено, — прокомментировали в ведомстве.
Сейчас стоматология работает в прежнем режиме.
Напомним, в Дзержинском районе Новосибирска в четверг, 19 марта, эвакуировали 20 посетителей и 48 человек персонала стоматологической поликлиники №5. Она расположена в доме№9 на улице Авиастроителей. Об этом в соцсети сообщили очевидцы.
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