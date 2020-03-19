«Там полиция, ждут кинологов»: в Новосибирске эвакуирована стоматология
В Дзержинском районе Новосибирска в четверг, 19 марта, эвакуировали персонал и посетителей стоматологической поликлиники №5. Она расположена в доме№9 на улице Авиастроителей. Об этом сообщают подписчики паблика «АСТ-54».
— В результате проведена эвакуация 20 посетителей и 48 человек персонала. На месте работают полицейские. Ждут специалистов со служебной собакой. Нашли бесхозный предмет, — пишут очевидцы.
В стоматологии на звонки не отвечают. В полиции КП-Новосибирск обещали прокомментировать ситуацию позже.
Мы следим за развитием событий.
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ИСТОЧНИК KP.RU