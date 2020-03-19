«Не спал и больна мама»: новосибирец пытался украсть кофе и шоколад на 30 тысяч рублей

19 Март 2020 2020-03-19T10:38:16+03:00

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Сотрудникам Агентства Безопасности ГВАРДИЯ удалось задержать вора, неоднократно совершавшего в магазинах Новосибирска кражи дорогостоящих товаров.

В 16:00 часов 18 марта 73-ий экипаж ГБР ГВАРДИИ получил сигнал тревоги из супермаркета на площади Маркса. Сотрудники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали группу быстрого реагирования, заметив в служебном помещении постороннего мужчину. С тележкой, наполненной плитками самого дорогого шоколада, имевшегося в продаже, и банками не самого дешёвого кофе, он пытался незаметно покинуть магазин, но был задержан бойцами группы быстрого реагирования в зоне разгрузки товара.

Задержанный не скрывал, что шоколад и кофе, собранные в тележку, собирался украсть. Денег у него с собой не было, а между тем стоимость подготовленного к хищению составила немалую сумму – 32 000 рублей. В качестве объяснения своего поступка вор сказал, что он страшно голоден.

Проводивший задержание старший экипажа ГБР Сергей Сизиков обратил внимание на странное поведение задержанного: периодически он «зависал», глядя в одну точку, не реагируя на внешние раздражители. Потом «отходил» и продолжал разговор дальше. Возникло подозрение, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения. Сам он свое состояние объяснил тем, что у него больна мама, и он не спал три дня.

Гвардеец узнал в задержанном «старого приятеля»: примерно год назад он уже ловил этого мужчину за кражу очень дорогой туалетной воды в парфюмерном магазине Октябрьского района. Но, видимо, тогда суммы причиненного ущерба было недостаточно для привлечения вора к уголовной ответственности, и тот остался на свободе. Теперь решение о его дальнейшей судьбе будут принимать полицейские.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767389" frameborder="0"></iframe> Неадекватный новосибирец пытался украсть кофе и шоколад на 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU