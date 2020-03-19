Подорожали гречка, огурцы и капуста: рассказываем, на что поднялись цены в Новосибирске

19 Март 2020 2020-03-19T08:17:29+03:00

Новосибирскстат рассказал, что происходит с ценами на продукты. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Новосибирскстат рассказал, как изменились цены на продукты питания за прошедший месяц. По сравнению с январем 2020 года, в феврале цены производителей сельскохозяйственной продукции Новосибирской области выросли на 4%. В том числе поднялись цены на продукцию растениеводства — на 7,7%.

Цены на растительную пищу выросли на 7,7%. Фото: пресс-служба Новосибирскстата

— Среди продукции растениеводства рост отмечен на огурцы на 25,2%, семена подсолнечника — на 22,6%, гречиху — на 13,8%, капусту — на 13,7%, морковь — на 11,8%. Среди продукции животноводства выросли цены на молоко на 2,1% и крупный рогатый скот — на 0,2%, — рассказали в пресс-службе Новосибирскстата.

Тем не менее, в целом на животную продукцию цены наоборот понизились — на 1,5 %. Меньше всего стоят яйца — их цена снизилась на 16,4%, а также свинина — теперь она стоит на 6,8% дешевле.

А на животную продукцию понизились на 1,5%. Фото: пресс-служба Новосибирскстата

Ранее Новосибирскстат сообщал о том, что за неделю со 2 по 10 марта выросли цены на бензин.

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