Подорожали гречка, огурцы и капуста: рассказываем, на что поднялись цены в Новосибирске
Новосибирскстат рассказал, как изменились цены на продукты питания за прошедший месяц. По сравнению с январем 2020 года, в феврале цены производителей сельскохозяйственной продукции Новосибирской области выросли на 4%. В том числе поднялись цены на продукцию растениеводства — на 7,7%.
Цены на растительную пищу выросли на 7,7%. Фото: пресс-служба Новосибирскстата
— Среди продукции растениеводства рост отмечен на огурцы на 25,2%, семена подсолнечника — на 22,6%, гречиху — на 13,8%, капусту — на 13,7%, морковь — на 11,8%. Среди продукции животноводства выросли цены на молоко на 2,1% и крупный рогатый скот — на 0,2%, — рассказали в пресс-службе Новосибирскстата.
Тем не менее, в целом на животную продукцию цены наоборот понизились — на 1,5 %. Меньше всего стоят яйца — их цена снизилась на 16,4%, а также свинина — теперь она стоит на 6,8% дешевле.
А на животную продукцию понизились на 1,5%. Фото: пресс-служба Новосибирскстата
Ранее Новосибирскстат сообщал о том, что за неделю со 2 по 10 марта выросли цены на бензин.
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ИСТОЧНИК KP.RU