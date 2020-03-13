2020-03-13T11:16:16+03:00
Общество

Рассказываем, что происходит с ценами на бензин в Новосибирске

Новосибирскстат обнародовал данные за прошедшую неделю
Надежда РЫЖКИНА
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Максимум цена за литр бензина выросла почти на 4 рубля.Максимум цена за литр бензина выросла почти на 4 рубля.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Новосибирскстат рассказал, как изменились цены на бензин и топливо за неделю с 2 по 10 марта.

— На прошедшей неделе в Новосибирске потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%. Цена на дизельное топливо осталась без изменения, — сообщили в пресс-службе Новосибирскстата.

Сравнение цен на топливо в 2019 и 2020 году. Фото: пресс-релиз Новосибирскстат

Сравнение цен на топливо в 2019 и 2020 году. Фото: пресс-релиз Новосибирскстат

Так, за неделю на новосибирских заправках бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,7 до 41,4 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 – от 43,75 до 45,4 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 продают от 48,5 до 52,05 рубля за литр. У дизельного топлива получился самый большой разброс цен — от 49,15 до 53,05 рубля за литр.

А по сравнению с той же неделей в 2019 году больше всех подорожало именно дизельное топливо — на целых полтора рубля, в то время как на бензин — не больше, чем на рубль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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