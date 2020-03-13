Рассказываем, что происходит с ценами на бензин в Новосибирске
Новосибирскстат рассказал, как изменились цены на бензин и топливо за неделю с 2 по 10 марта.
— На прошедшей неделе в Новосибирске потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%. Цена на дизельное топливо осталась без изменения, — сообщили в пресс-службе Новосибирскстата.
Сравнение цен на топливо в 2019 и 2020 году. Фото: пресс-релиз Новосибирскстат
Так, за неделю на новосибирских заправках бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,7 до 41,4 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 – от 43,75 до 45,4 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 продают от 48,5 до 52,05 рубля за литр. У дизельного топлива получился самый большой разброс цен — от 49,15 до 53,05 рубля за литр.
А по сравнению с той же неделей в 2019 году больше всех подорожало именно дизельное топливо — на целых полтора рубля, в то время как на бензин — не больше, чем на рубль.
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ИСТОЧНИК KP.RU