Из-за угрозы коронавируса воду в аквапарке будут проверять каждые 4 часа

18 Март 2020 2020-03-18T10:31:59+03:00

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Новосибирский аквапарк «Аквамир» принял меры профилактики и усилил санитарный контроль на всей своей территории. Информация об этом появилась на сайте аквапарка во вторник, 17 марта. Работать он при этом будет по-прежнему с 10:00 до 21:00.

— В нашем комплексе проводится уборка и дезинфицирующая обработка всех поверхностей и полов, особое внимание уделяется поручням, перилам и дверным ручкам. Все работы проводятся с использованием новейших дезинфицирующих средств, способных предотвратить распространение бактерий, — пояснили на сайте.

Каждые четыре часа проводятся микробиологические и паразитологические анализы смывов и бассейновой воды. Воду в бассейнах очищают и обеззараживают с помощью хлорирования и ультрафиолетового облучения.

Напомним, согласно распоряжению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова все общественные помещения необходимо ежедневно дезинфицировать, но желательно — отменять все массовые мероприятия.

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