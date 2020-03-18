Планетарий Новосибирска приостановил работу из-за коронавируса
Из-за угрозы коронавируса временно прекращает работу Большой новосибирский планетарий. Информация об этом появилась на его сайте во вторник, 17 марта.
— Да, мы прекращаем свою работу с 17 марта с связи с распоряжением губернатора. Возобновим работу 12 апреля, — пояснила корреспонденту КП-Новосибирск сотрудница планетария.
На этот срок не будут проводиться уроки и экскурсии, полнокупольные программы, вечерние астрономические наблюдения и другие массовые мероприятия и платные услуги. Занятия объединений и студий переходят на дистанционную форму. Также не работает кафе-столовая.
Ранее приобретенные билеты сибиряки могут использовать в более поздние даты проведения мероприятий. По вопросам возврата билетов необходимо обращаться в места их приобретения.
Напомним, 16 марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников издал распоряжение, согласно которому рекомендовалось отменить все массовые мероприятия, а школьников и студентов перевести на дистанционное обучение.
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ИСТОЧНИК KP.RU