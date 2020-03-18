2020-03-18T07:37:07+03:00
Общество

В управляющей компании рассказали, что будут делать с сугробом, мешающим пройти мамам с колясками

Оказывается, его не скидывали с крыши, дворник специально разворошил растаявший снег — для чего, узнала корреспондент КП-Новосибирск
Надежда РЫЖКИНА
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Сугробы не расчищаются больше недели. Фото: стоп-кадрСугробы не расчищаются больше недели. Фото: стоп-кадр
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В управляющей компании дома №2 по улице Волочаевской рассказали, что сделают со снегом на тротуаре. На сугроб пожаловалась мама с коляской: препятствие ей пришлось обходить по проезжей части.

Корреспондент КП-Новосибирск обратилась в управляющую компанию дома, чтобы узнать, когда тротуар приведут в порядок.

— Ничего там не падало. Крыша не скатная, как у пятиэтажки, это обычная плоская кровля. Вчера мы проводили обследование — никакого падения снега с крыши не зафиксировано. Снег на тротуаре разворошил дворник. Эта разворошенная куча сама растает, — ответили в управляющей компании.

КП-Новосибирск направил запрос в администрацию Дзержинского района, чтобы узнать, кто и когда наведет порядок возле дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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