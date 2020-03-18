В управляющей компании рассказали, что будут делать с сугробом, мешающим пройти мамам с колясками
В управляющей компании дома №2 по улице Волочаевской рассказали, что сделают со снегом на тротуаре. На сугроб пожаловалась мама с коляской: препятствие ей пришлось обходить по проезжей части.
Корреспондент КП-Новосибирск обратилась в управляющую компанию дома, чтобы узнать, когда тротуар приведут в порядок.
— Ничего там не падало. Крыша не скатная, как у пятиэтажки, это обычная плоская кровля. Вчера мы проводили обследование — никакого падения снега с крыши не зафиксировано. Снег на тротуаре разворошил дворник. Эта разворошенная куча сама растает, — ответили в управляющей компании.
КП-Новосибирск направил запрос в администрацию Дзержинского района, чтобы узнать, кто и когда наведет порядок возле дома.
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