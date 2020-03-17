«Обхожу по дороге среди машин!»: молодая мама пожаловалась на сугробы, мешающие пройти
Жительница Новосибирска пожаловалась на то, что тротуар возле дома № 2 по улице Волочаевская не чистят уже неделю. Огромный сугроб там образовался после того, как коммунальщики почистили крышу здания, оно находится рядом с тротуаром. Снег скинули прямо на него. Теперь снег мешает пройти. Мамам с коляской приходится пробираться на дорогу, где туда-сюда снуют машины, иначе препятствие никак не преодолеть. Свой путь молодая мама сняла на видео и опубликовала в группе «Инцидент Новосибирск».
— Я пошла так, потому что по-другому мне никак не пройти. Надеюсь, это видео посмотрят и примут меры. Это просто безобразие! — негодует женщина.
КП-Новосибирск связалась с управляющей компанией. Там сказали, что о такой проблеме не слышали.
— Мы передадим информацию начальнику на проверку, посмотрим, что там, — ответили в управляющей компании.
Молодая мама пожаловалась на неубранный снег, который мешает ей пройти.
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ИСТОЧНИК KP.RU