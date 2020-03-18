2020-03-18T06:48:47+03:00
Общество

Синоптики рассказали, как изменится погода в Новосибирске до конца недели

Погода в Новосибирске доставит некоторые неприятности как пешеходам, так и водителям
Надежда РЫЖКИНА
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Ближайшие дни будут не такими солнечными.Ближайшие дни будут не такими солнечными.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Синоптики рассказали КП-Новосибирск, какой будет погода в ближайшие дни.

— С 18 марта наблюдается ухудшение погодных условий. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, усиление порывов ветра до 20-21 метра в секунду. Естественно, на дорогах гололедица. Но штормового предупреждения мы обычно при таких условиях не даем. Это неблагоприятные, но, тем не менее, неопасные погодные явления. Несколько ночей подряд будет минус, а днем — оттепели. 19 марта ждем, что дневные температуры могут быть от -2 до +3 градусов, а ночью будет ниже нуля. Типичная весенняя погода для Сибири, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Напомним, ранее синоптики отмечали, что температура в Новосибирске выше климатической нормы на 6 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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