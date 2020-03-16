2020-03-16T10:58:24+03:00
Общество

Аномальное потепление в Новосибирске: готовим зонтики

Синоптики сказали, что температура в Новосибирске —выше климатической нормы
Надежда РЫЖКИНА
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Сибиряков ждут потепление и дожди.Сибиряков ждут потепление и дожди.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Синоптики сказали о том, что в сейчас в столице Сибири царит небывалое потепление. Температура воздуха на 4-6 градусов выше климатической нормы.

— По-прежнему идет активный зональный перенос воздушных масс со стороны Атлантики. Все это несется с хорошей скоростью. А Арктика «молчит», не проявляет себя. Поэтому в эти дни погода аномально теплая, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Новосибирцев на этой неделе ждет переменчивая погода: будет тепло, но при этом снег и дождь.

— В понедельник, 16 марта, температура воздуха составляет от +3 до +5, небольшой юго-западный ветер 9-14 метров в секунду. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Мы предполагаем, что в ближайшие дни — 17, 18, 19 марта — будет такая же неустойчивая погода с осадками в виде мокрого снега, с порывистым ветром до 15-20 метров в секунду. Возможны гололедные явления. А температурный фон будет скакать — от -2 до +4 градусов днем и от -1 до -6 ночью. Местами ночью могут быть заморозки от -11 до -13 градусов, — пояснил Ренад Ягудин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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