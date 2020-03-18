В МВД рассказали, где россияне чаще всего скрываются от следствия и суда

18 Март 2020 2020-03-18T02:17:38+03:00

В МВД назвали регионы, где преступники чаще всего скрываются от следствия или суда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В МВД назвали регионы, где преступники чаще всего скрываются от следствия или суда. Оказалось, что большинство людей в прошлом году разыскивали в Москве, Краснодарском крае и Крыму. Чуть меньшее количество людей скрывалось в Московской и Ростовской областях. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

А вот реже всего от правосудия пытаются скрыться в Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Республике Алтай.

Стоит отметить, что в прошлом году в России искали более 90,2 тысяч скрывшихся от правоохранителей и судов людей. А в 2018 году их количество составляло 97,6 тысяч.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писали о том, что Новосибирская области стала лидером в перечне регионов, куда чаще всего переезжают из-за рубежа соотечественники в рамках госпрограммы. Так, в 2019 году в Новосибирскую область из-за рубежа приехали 7 736 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU