2020-02-12T02:04:19+03:00
Общество

Новосибирская область стала самым популярным регионом у соотечественников, решивших вернуться в Россию

В 2019 году в Новосибирскую область из-за рубежа приехали 7 736 человек
Алена КУЛЕШОВА
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В МВД России рассказали о том, в какие регионы чаще всего переезжают из-за рубежа соотечественники в рамках госпрограммы.В МВД России рассказали о том, в какие регионы чаще всего переезжают из-за рубежа соотечественники в рамках госпрограммы.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В МВД России рассказали о том, в какие регионы чаще всего переезжают из-за рубежа соотечественники в рамках госпрограммы. Новосибирская область стала лидером в этом перечне.

— В 2019 году в Новосибирскую область из-за рубежа приехали 7 736 человек. Кроме нее, в пятерке лидеров оказались также Челябинская, Тульская, Воронежская и Омская области. Всего по госпрограмме в Россию в 2019 году вернулись 59,9 тысяч человек, — сообщает издание NEWS.ru.

Согласно предположению председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, что люди выбирают именно эти регионы не просто так. Ведь, с точки зрения географии, они находятся ближе всего к Центральной Азии, откуда и приезжает большинство соотечественников. Кроме того, эти субъекты являются крупными индустриальными центрами, где у людей всегда будет возможность найти достойную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новосибирская область стала самым популярным регионом у соотечественников, решивших вернуться в Россию
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