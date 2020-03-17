Жители Заельцовского района остались без света до ночи

17 Март 2020 2020-03-17T18:15:36+03:00

Несколько домов в Заельцовском районе остались без света до ночи. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

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Несколько домов в Заельцовском районе остались без света до ночи. В числе зданий, попавших под аварийное отключение, оказался также продуктовый магазин, расположенный на улице Кропоткина. В объявлении, прикрепленном на двери супермаркета, говорится, что он временно не работает по техническим причинам.

— Света нет в доме 261 на улице Кропоткина, в доме № 269 тоже нет. В справочной мэрии говорят, что какая-то авария произошла с кабелем, сейчас устраняют ее. Еще говорят, что в Калининском районе тоже под отключение дома попали, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

Вернуть новосибирцам электричество обещают не раньше, чем к 23:30. Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в декабре в Новосибирске более 400 домов остались без электричества. Под аварийное отключение попали жители Дзержинского и Октябрьского районов. Началось оно тогда в 20:00 и, согласно данным карты портала, продлилось до 23:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU