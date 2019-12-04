СЕГОДНЯ 18:44 2019-12-04T18:44:40+03:00

В Новосибирске более 400 домов остались без электричества. Фото: https://map.novo-sibirsk.ru/portal

От электроснабжения отключены дома в Дзержинском и Октябрьском районах города

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Вечером, 4 декабря, в Новосибирске более 400 домов остались без электричества. По данным муниципального портала «Мой Новосибирск» свет отключили жителям Дзержинского и Октябрьского районов. Аварийное отключение электроснабжения началось в 20:00 и, согласно данным карты портала, продлится до 23:00.

В настоящее время без электричества продолжают оставаться дома на улицах Прожекторная и Псковская и переулок Регулировщиков 2 в Октябрьском районе, и в Дзержинском районе без электроснабжения находятся дома на улицах Толбухина, Почтовая, Липецкая, Бориса Богаткова, Черенкова, Новороссийская, Караваева, Доватора, Волочаевская и почтовый Лог. Всего, согласно порталу, под аварийное отключение попали 454 дома.

Однако, по словам сибиряков, в этих же районах в некоторых домах свет отключали еще и вчера днем.

— Сейчас у нас дома есть свет, но без электричества мы сидели с пяти вечера 3 декабря до примерно трех часов 4 декабря, — рассказал читатель КП-Новосибирск.

ИСТОЧНИК KP.RU