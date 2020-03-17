2020-03-17T10:31:30+03:00
Общество

«Лицо и одежда были в крови»: новосибирец рассек себе голову из-за гололеда у ресторана

Об этом сообщили в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ
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Гвардейцы задержали нарушителя. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Гвардейцы задержали нарушителя. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ обнаружили на входе в ресторан окровавленного мужчину и вызвали для него бригаду скорой помощи.

Инцидент произошел 16 марта в 21.56 в Ленинском районе Новосибирска. 73-ий экипаж ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ получил сигнал тревоги из ресторана быстрого питания, расположенного на ул. Покрышкина.

Гвардейцы, прибыв к месту вызова через 4 минуты, увидели у входа в заведение мужчину, лицо и одежда которого были в крови. Охранники выяснили, что находящийся в нетрезвом состоянии мужчина без определённого места жительства решил зайти в ресторан для того, чтобы погреться, но поскользнулся на входе, не удержался на ногах и упал. При ударе об пол он рассёк кожу на лице и из раны начала струиться кровь. Ею он и запачкал свою одежду и пол в тамбуре.

Охранники вызвали для пострадавшего бригаду скорой помощи. Во время её ожидания, бомж посетовал на то, что по вечерам на улице довольно холодно, а на нечищеных дорожках – скользко.

Подъехавшие медики оказали травмированному помощь.

За вчерашние сутки гвардейцам приходилось ещё трижды выпроваживать пьяных бомжей, заходивших погреться то в аптеку, то в блинную, то в пивной магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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