2020-03-17T03:42:55+03:00
Общество

Стала известна судьба 83-летнего ученого, пропавшего в Академгородке

Мужчину обнаружили знакомые, они сразу сообщили об этом волонтерам поискового отряда
Надежда РЫЖКИНА
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Пропавшего мужчину увидела на улице знакомая. Фото: «Лиза Алерт»Пропавшего мужчину увидела на улице знакомая. Фото: «Лиза Алерт»
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В Новосибирске завершились поиски 83-летнего ученого из Академгородка, который накануне вышел из дома на Морском проспекте погулять и не вернулся. Об этом сообщил отряд «Лиза Алерт» во вторник, 17 марта.

— Мужчина был найден сегодня рано утром. Женщина, которая была знакома с ним и его семьей, увидела ориентировку, вышла из подъезда и заметила самого потерявшегося на улице недалеко от ее дома. Она очень быстро сообщила родным, и они забрали дедушку домой. Состояние его удовлетворительное, медицинская помощь не требуется. Где он находился все это время, пояснить не может, так как просто этого не помнит из-за заболевания, — пояснила корреспонденту КП-Новосибирск руководитель поисково-спасательного отряда Алеся Яблонских.

Напомним, мужчину начали искать вечером 16 марта. Поисковики отмечали, что у пропавшего есть возрастные проблемы с памятью, из-за которых он не мог вспомнить адрес собственного дома. Записку с адресом он носил с собой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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