Не помнит свой адрес: в Академгородке пропал 83-летний ученый

16 Март 2020 2020-03-16T20:49:14+03:00

По словам поисковиков, в кармане у него должна быть записка с адресом

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В Новосибирске волонтеры объявили срочный поиск пропавшего в Академгородке 83-летнего ученого. Как стало известно КП-Новосибирск, бывший научный сотрудник геодезии Герман Разумникович Колонин ушел из дома на Морском проспекте вечером 16 марта, чтобы погулять. С этого момента его местонахождение остается неизвестным.

— Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы с лобной залысиной, серые глаза. На момент своего исчезновения пенсионер был одет в коричневую куртку, черные брюки, черные ботинки и серую шапку. Мужчина также носит очки, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт».

Поисковики отмечают, что у пропавшего есть возрастные проблемы с памятью и, вероятнее всего, он не сможет вспомнить адрес собственного дома. Но у него в кармане должна быть записка с адресом. Пенсионер пропадает так уже не в первый раз, но обычно его находили недалеко от дома.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться пропавший ученый или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

Отметим, что не так давно в Академгородке пропал еще один ученый. Волонтеры предполагали, что он запутался в транспорте и заблудился. На его поиски также был объявлен срочный сбор.

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ИСТОЧНИК KP.RU