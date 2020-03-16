В Новосибирске автовокзал отменил все рейсы в Казахстан из-за коронавируса
Новосибирский автовокзал на месяц отменил все рейсы в Казахстан. Это произошло в связи с тем, что 15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике чрезвычайного положения.
— В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести в соответствии с законодательством Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 8 часов 16 марта 2020 года на срок до 7 часов 15 апреля 2020 года, — передается в указе президента.
Вернуть билеты можно в кассах мест приобретения (автовокзал или автостанции). Электронные билеты — в личном кабинете на сайте. Гражданам России, которым нужно сейчас срочно покинуть Казахстан, рекомендуется обратиться с Посольство РФ в Казахстане.
Напомним, ранее новосибирский автовокзал сообщал, что никаких изменений в расписании из-за пандемии не будет, а новосибирцы могут уехать в соседнюю страну только по загранпаспортам.
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ИСТОЧНИК KP.RU