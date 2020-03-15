2020-03-15T08:06:21+03:00
Спорт

«Мужчины предлагают сумки донести»: сибирячка подняла штангу весом в три раза больше себя

Девушка установила мировой рекорд
Алена МАРТЫНОВА
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Анна занимается пауэрлифтингом около семи летАнна занимается пауэрлифтингом около семи летФото: Алена МАРТЫНОВА
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Новосибирская спортсменка Анна Вишняк поставила мировой рекорд на чемпионате Сибири по пауэрлифтингу и силовым видам спорта, который проходил в Красноярске. В становой тяге (подъем штанги с пола) она подняла 170 килограммов: предыдущий мировой рекорд среди женщин в однослойной экипировке был 169 килограммов. При этом сама Анна весит 55 килограммов.

Мышцы девушки восхищают окружающих. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мышцы девушки восхищают окружающих.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Все мои рекорды и заслуги, благодаря грамотно построенным тренировкам моего тренера Артема Быховец, — рассказала КП-Новосибирск Анна. — Он рассмотрел потенциал, хоть я его в себе и не вижу. Тренер больше верит в меня, чем я в себя. И очень помогает поддержка нашей команды «Стальной медведь». На этом чемпионате мы еще на один мировой рекорд замахнулись — 122 килограмма в жиме лежа. Но удалось пока поднять 102,5 килограмма. Когда-нибудь я побью и этот рекорд.

Анна подняла 170 килограммов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Анна подняла 170 килограммов.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Анна занимается пауэрлифтингом около семи лет. Фигура у нее атлетичная — мужчины на улице всегда оборачиваются.

— Много комплиментов получаю по поводу фигуры. Все говорят: отлично выглядишь! — поделилась спортсменка. — Незнакомые мужчины сразу замечают, что я занимаюсь спортом, уделяют внимание, двери придерживают, место уступаю. Предлагают пакеты с продуктами донести до дома. Видят, девушка, хоть и развита физически, но все же девушка! Все рядом хотят почувствовать себя мужчинами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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