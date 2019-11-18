«Подруга, ты монстр»: миниатюрная брюнетка подняла вес в три раза больше своего

В Москве завершился чемпионат мира по пауэрлифтингу, первое место заняла сибирячка Анна Вишняк. В сумме девушка подняла 405 килограммов при собственном весе всего лишь 56 кило: становая тяга - 160 килограммов, приседания со штангой - 155 килограммов, жим штанги лежа - 90 килограммов. Анна рассказала, как ее родные приняли выбор неженского вида спорта, что изменилось в ее собственной жизни и как молодые люди реагируют на появление в обществе мускулистой девчонки.

На соревнованиях девушка подняла в общей сумме 405 килограммов. Фото: личный архив.

НЕБОЛЬШАЯ ГРУДА МЫШЦ

Анна Вишняк - одна из самых сильных девушек в Новосибирске. Хотя, встретив сибирячку на улице, сразу и не скажешь, что она жмет от груди почти по 160 кило.

Девушка работала в банке, была хрупкой худышкой. В 2013 году она пришла в тренажерный зал, чтобы подкачаться, и все изменилось.

- Пошла не для кого-то, а только для себя. Мне захотелось немного округлить свои формы, - рассказывает Анна корреспонденту «КП» - Новосибирск». - На тот момент мой вес составлял всего 48 килограммов. Увидела мужчин, которые занимаются пауэрлифтингом, и меня заинтересовал этот вид спорта.

Девушка проводит в спортивном зале по пять часов.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Девушка подошла к своему тренеру и попросилась на тренировку. В ответ услышала отказ - мужчина не готовил женщин к таким тяжелым во всех смыслах соревнованиям. Анне пришлось сменить зал.

- Я начала тренировки уже в другом месте и с другим тренером. Он с удовольствием согласился заниматься со мной. Сейчас у меня наивысшее звание - элита России по пауэрлифтингу. Я поставила более 15 рекордов, вхожу в топ-10 спортсменов, - гордится девушка своими достижениями.

Анне пришлось полностью пересмотреть свой взгляд на жизнь. Сибирячка попрощалась с конфетками и печеньками, выбросила все тортики из холодильника и начала правильно питаться. Раньше у девушки даже при небольшом весе была хорошая жировая прослойка, а сейчас Анна весит 56 килограммов, и это чистые мышцы.

Несмотря на занятия мужским видом спорта, Анна остается женственной.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Я - АТЛАС ПО АНАТОМИИ»

Занятия спортом пошли Анне на пользу. Девушка стала лучше спать, улучшилось состояние кожи, появилось ощущение легкости. Сибирячка рассказывает, что на медицинских обследованиях врачи восхищаются ее внутренней - в прямом смысле слова - красотой.

- На одном из УЗИ врач сделал мне комплимент: сказал, что мои внутренние органы расположены идеально. Отметил, что по моим внутренностям студентам-медикам можно анатомию преподавать, - смеется сибирячка.

Тренажерный зал стал для Ани вторым домом - девушка проводит здесь от трех до пяти часов по четыре раза в неделю. Зал помог обрести идеальную фигуру и постоянное внимание мужчин. Из-за мужского вида спорта Анна не выбросила из своего гардероба платья и юбки.

- Мужчины подходят знакомиться, предполагая, что я либо гимнастка, либо легкоатлетка. Когда говорю, что я «лифтерша», не верят, - хихикает Анна.

Сибирячка вместе с тренером.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«СЕРДЦЕ ЩЕМИТ ИЗ-ЗА ТЕБЯ»

Мама девушки изначально тоже была против нового увлечения любимой дочери. Женщина была уверена, что молоденькой девочке железо тягать негоже. Анне пришлось приложить немало усилий, чтобы переубедить родного человека в безвредности пауэрлифтинга. Мама поддалась, но на соревнования к дочери не ходит.

- Подруга была однажды на соревнованиях. Сказала, что больше не придет: у нее сердце за меня болеть начало, когда она увидела, сколько я поднимаю. Даже сказала, что я монстр. В шутку, конечно, - улыбается Анна.

Сейчас девушка готовится к соревнованиям в Америке. Анна полетит в Лас-Вегас и будет там доказывать, что сибирским красавицам со штангой нет равных во всем мире.