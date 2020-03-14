Полуголый новосибирец показал стриптиз в магазине
Прилюдное раздевание устроил молодой человек в одном из магазинов Ленинского района Новосибирска. Бойцы группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ не позволили ему раздеться догола.
Сигнал тревоги из магазина хозяйственных товаров на ул. Ватутина поступил в дежурную часть ГВАРДИИ 12 марта в 20.45 час. Прибывший через 5 минут экипаж ГБР обнаружил в магазине полураздетого молодого человека.
Продавцы рассказали, что напугались, когда увидели вошедшего в магазин посетителя, который вдруг резко остановился, начал изгибаться в разные стороны и раздеваться при этом. Парень успел снять с себя куртку и джемпер и оставался только в джинсах и майке. Сброшенная им одежда валялась на полу.
Прибывшие по вызову, гвардейцы помогли посетителю одеться и выйти на улицу.
Как пояснил водитель-охранник ГБР Александр Чернышов, молодой человек явно находился в состоянии опьянения, скорее всего под воздействием наркотиков.
От предложения вызвать ему скорую помощь, стриптизёр отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU