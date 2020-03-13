2020-03-13T21:27:21+03:00
Общество

«Решил довериться продавцу»: новосибирцу подсунули несвежие розы в букет для девушки

Цветы завяли буквально за пару дней
Алена КУЛЕШОВА
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Цветы, купленные в флористическом магазине, завяли буквально через пару дней. Фото: Алексей ЧеренковЦветы, купленные в флористическом магазине, завяли буквально через пару дней. Фото: Алексей Черенков
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Новосибирец хотел порадовать девушку красивым букетом роз, однако цветы, купленные в флористическом магазине, завяли буквально через пару дней. По словам сибиряка, букет, который был куплен в этом же месте несколько месяцев назад, простоял две недели.

— Я 9 марта пришел в этот магазин: с ним, на тот момент, уже был знаком, поскольку покупал там цветы девушке на день рождения еще в сентябре. И тогда все было хорошо, букет простоял недели две. В этот раз решил довериться продавцу: она подобрала мне розы, которые были еще не раскрыты. Я тогда еще поинтересовался, спросил, может быть, лучше выбрать другие? Но меня заверили, что эти цветы раскроются, и будут радовать даму. Однако на практике спустя всего-навсего два дня розы завяли, — написал на сайте Flamp.ru Алексей Черенков.

Как пояснил КП-Новосибирск сам Алексей, в магазин он с жалобой не обращался. И, как объясняла ранее юрист Марина Пьянкова, в такой ситуации цветы действительно остается только выбросить или превратить в гербарий.

— Цветы — это тот товар, который ни возврату, ни обмену не подлежит. Об это говорится в Постановлении Правительства РФ, — рассказала юрист.

Отметим также, что это не единственный случай в Новосибирске, когда цветы из магазина не оправдывали надежд покупателей. Ранее КП-Новосибирск писала о том, как сибирячке подарили букет за восемь с половиной тысяч рублей, а он завял спустя один день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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