2020-02-25T09:47:37+03:00
Общество

«Это же прожиточный минимум»: сибирячку взбесило, что ее букет за 8500 рублей завял через сутки

Женщина уверена, что за такие деньги цветы не могут так выглядеть
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Дорогой букет цветов завял спустя сутки.Дорогой букет цветов завял спустя сутки.
Изменить размер текста:

Жительница Новосибирска пожаловалась на то, что ей подарили дорогой букет цветов, а он простоял всего день и завял. Об этом она рассказала в аккаунте revizor.nsk.

— Цветам один день. Вы действительно считаете, что букет, который стоил 8500 рублей, может так выглядеть? Учитывая, что я умею ухаживать за цветами, исправно подрезаю и подкармливаю, — написала возмущенная женщина.

Подписчики паблика очень удивились, что за цветы можно отдать такие деньги.

Женщину взбесило, что букет так быстро потерял вид.

Женщину взбесило, что букет так быстро потерял вид.

— Это же целый прожиточный минимум!

— Как не жалко таких денег на цветы? Они же в любом случае завянут. Но букет, конечно, ужасный, не в плане того, как составили, а из каких цветов — старые уже, еле сутки пережили.

— Он еще и невыразительный, негармоничный. На сумму 8500 можно было пофантазировать. Сумма позволяет. Как у продавцов рука поднимается такое делать за такую цену.

А многие люди удивились, что за букет цветов можно отдать столько денег.

А многие люди удивились, что за букет цветов можно отдать столько денег.

По словам юриста Марины Пьянковой, в такой ситуации букет остается только выкинуть или составить гербарий.

— Цветы — это тот товар, который ни возврату, ни обмену не подлежит. Об это говорится в Постановлении Правительства РФ, — рассказала КП-Новосибирск юрист.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Только открыли глазки»: щенки вместе с мамой умирают на холодном полу в заброшенном сарае
«Ходила по дому в пяти носках и варежках»: сибирячка приручила агрессивного кота, которого хотели усыпить
Пьяный школьник устроил дебош в компьютерном клубе в Новосибирске
«Он приехал на электричке»: сибирячка ищет лучшего друга, который пропал в Новосибирске
«Их мама мне снится»: сибирячка ищет в Америке племянниц, которых забрала опека
«Это же прожиточный минимум»: сибирячку взбесило, что ее букет за 8500 рублей завял через сутки
«Отношение «хоть бита» раздражает»: новосибирская чиновница поддержала закон о домашнем насилии
В Новосибирске не смогли приземлиться 13 самолетов: в аэропорту объяснили, что произошло
Вот это мощь: трамвай вытянул буксующую на рельсах фуру
Россельхозбанк: к 23 февраля россияне предпочитают покупать спорттовары
Новая мода на «гламурное кесарево»: мамочки сами достают ребенка из живота
«Вы — звери!»: жильцов высотки возмутили рабочие, справившую нужду в подъезде
Нашли спустя два месяца: полицейские поймали вора, укравшего у сибирячки дорогой телефон
Пытался защитить маму: на парня напал собственный отец с ножом
Агентство «НКР» присвоило ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рейтинг «ВВВ+.ru»
«Сейчас всеку тебе»: сибирячка набросилась на водителя «скорой» из-за парковки
Ничего не видно: смотрим красивые фото утреннего тумана в Новосибирске
«От нее несло спиртным»: под Новосибирском на машине перевернулась девушка