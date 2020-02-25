«Это же прожиточный минимум»: сибирячку взбесило, что ее букет за 8500 рублей завял через сутки

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:47:37+03:00

Женщина уверена, что за такие деньги цветы не могут так выглядеть

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Жительница Новосибирска пожаловалась на то, что ей подарили дорогой букет цветов, а он простоял всего день и завял. Об этом она рассказала в аккаунте revizor.nsk.

— Цветам один день. Вы действительно считаете, что букет, который стоил 8500 рублей, может так выглядеть? Учитывая, что я умею ухаживать за цветами, исправно подрезаю и подкармливаю, — написала возмущенная женщина.

Подписчики паблика очень удивились, что за цветы можно отдать такие деньги.

Женщину взбесило, что букет так быстро потерял вид.

— Это же целый прожиточный минимум!

— Как не жалко таких денег на цветы? Они же в любом случае завянут. Но букет, конечно, ужасный, не в плане того, как составили, а из каких цветов — старые уже, еле сутки пережили.

— Он еще и невыразительный, негармоничный. На сумму 8500 можно было пофантазировать. Сумма позволяет. Как у продавцов рука поднимается такое делать за такую цену.

А многие люди удивились, что за букет цветов можно отдать столько денег.

По словам юриста Марины Пьянковой, в такой ситуации букет остается только выкинуть или составить гербарий.

— Цветы — это тот товар, который ни возврату, ни обмену не подлежит. Об это говорится в Постановлении Правительства РФ, — рассказала КП-Новосибирск юрист.

ИСТОЧНИК KP.RU