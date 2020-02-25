«Это же прожиточный минимум»: сибирячку взбесило, что ее букет за 8500 рублей завял через сутки
Жительница Новосибирска пожаловалась на то, что ей подарили дорогой букет цветов, а он простоял всего день и завял. Об этом она рассказала в аккаунте revizor.nsk.
— Цветам один день. Вы действительно считаете, что букет, который стоил 8500 рублей, может так выглядеть? Учитывая, что я умею ухаживать за цветами, исправно подрезаю и подкармливаю, — написала возмущенная женщина.
Подписчики паблика очень удивились, что за цветы можно отдать такие деньги.
Женщину взбесило, что букет так быстро потерял вид.
— Это же целый прожиточный минимум!
— Как не жалко таких денег на цветы? Они же в любом случае завянут. Но букет, конечно, ужасный, не в плане того, как составили, а из каких цветов — старые уже, еле сутки пережили.
— Он еще и невыразительный, негармоничный. На сумму 8500 можно было пофантазировать. Сумма позволяет. Как у продавцов рука поднимается такое делать за такую цену.
А многие люди удивились, что за букет цветов можно отдать столько денег.
По словам юриста Марины Пьянковой, в такой ситуации букет остается только выкинуть или составить гербарий.
— Цветы — это тот товар, который ни возврату, ни обмену не подлежит. Об это говорится в Постановлении Правительства РФ, — рассказала КП-Новосибирск юрист.
ИСТОЧНИК KP.RU