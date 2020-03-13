2020-03-13T15:46:14+03:00
Общество

Авиакомпания вернула деньги сибирячке, которая из-за их ошибки переплатила за багаж

Кроме того, во время обратного полета ей предоставили бесплатно место с увеличенным пространством для ног
Алена КУЛЕШОВА
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Авиакомпания вернула деньги сибирячке, которая переплатила за багаж во время перелета из Москвы Новосибирск. Фото: Денис ЧижовАвиакомпания вернула деньги сибирячке, которая переплатила за багаж во время перелета из Москвы Новосибирск. Фото: Денис Чижов
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Авиакомпания вернула деньги сибирячке, которая переплатила за багаж во время перелета из Москвы Новосибирск. Кроме того, во время обратного полета, в качестве компенсации за причиненные неудобства, ей предоставили бесплатно место с увеличенным пространством для ног.

— На обратном пути проблем с багажом не было. Мы просили предоставить в качестве компенсации место в бизнес-классе: в этом нам отказали, но предоставили бесплатно место с увеличенным пространством для ног. Позже авиакомпания все же вернула деньги, — рассказал КП-Новосибирск телеведущий Денис Чижов, с женой которого и произошла эта история.

Напомним, КП-Новосибирск писала о том, как сибирячка переплатила за багаж по вине авиакомпании. Проблема заключалась в том, что в билете был указан один максимальный вес и одна сумма за его перевоз, а уже в аэропорту сообщили, что на самом деле эти значения совсем другие и необходимо доплатить две тысячи рублей. Без соблюдения этого условия женщину бы просто не пустили на самолет, поэтому ей все же пришлось отдать деньги в аэропорту. Однако оставлять эту ситуацию без внимания сибирячка и ее муж не стали: они обратились в авиакомпанию, чтобы решить этот вопрос — и это принесло свои плоды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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