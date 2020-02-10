Сибирячка переплатила две тысячи рублей за багаж по вине авиакомпании

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:36:52+03:00

В билете был указан один максимальный вес и одна сумма за его перевоз, но в аэропорту сообщили, что на самом деле, эти значения совсем другие. Фото: Денис Чижов

В билете была указана одна сумма, однако уже в аэропорту выяснилось, что на самом деле заплатить нужно больше

Изменить размер текста: A A

Телеведущий Денис Чижов поделился в фейсбуке историей о том, как его жена переплатила за багаж во время перелета из Москвы в ее родной город Новосибирск. По словам мужчины, в билете был указан один максимальный вес и одна сумма за его перевоз, а уже в аэропорту сообщили, что на самом деле эти значения совсем другие и необходимо доплатить.

— Купили супруге билет на рейс «Уральских авиалиний». В билете было указано, что максимальный вес багажа 23 килограмма. У Марии чемодан весил 16 килограммов — с большим запасом. Однако на регистрационной стойке сотрудники заявили, что у них произошел какой-то сбой, и на самом деле максимальный вес багажа составляет не 23 килограмма, а 10. И жену отправили оплачивать перевес, — пишет Денис Чижов. — В ответ на резонное замечание о том, что в билете черным по белому было написано, что максимальный вес 23 килограмма, сотрудники авиакомпании сказали, что решать эту проблему они не собираются и им не особо важно, что написано в билете. И все это буквально за час до вылета. На все это у нас ушло много времени и нервов, но в итоге мы все переплатили две тысячи рублей. Иначе бы мою супругу просто не пустили на рейс.

Денис обратился в авиакомпанию, чтобы разобраться в произошедшей ситуации. Фото: Денис Чижов

После этого Денис обратился в авиакомпанию, чтобы разобраться в произошедшей ситуации. Там мужчине посоветовали написать бумажное письмо, отправить его на их юридический адрес и ждать ответа 30 дней.

— Кстати говоря, нас предупредили, что в обратном билете багаж тоже будет оцениваться согласно максимальному весу в 10 килограммов. Так что в любом случае придется переплачивать. К авиакомпании у меня были такие вопросы: Кто должен оплачивать «сбои» в вашей работе — пассажир или авиакомпания? Если у меня в билете написано 23 килограмма, то почему они превращаются в 10 килограммов? Что было бы, если бы у супруги с собой не оказалось нужной суммы? Ведь все эти нюансы вскрылись уже за час до вылета.

ИСТОЧНИК KP.RU