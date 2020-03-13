Экс-чиновника мэрии Новосибирска, пойманного на взятке, отправили в СИЗО

13 Март 2020 2020-03-13T15:01:14+03:00

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Бывшего иновника мэрии заключили под стражу. Такое решение принял Центральный районный суд.

— Сегодня, 13 марта в Центральном районном суде было рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения бывшему начальнику управления нормативно-правовой работы мэрии города Новосибирска. Он подозревается в совершении преступления по части 3 статьи 290 УК РФ. Под стражей чиновник будет находиться до 5 мая 2020 года. — сообщили в Управлении судебного департамента в Новосибирской области.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что против экс-начальника правового управления мэрии возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки в 100 тысяч рублей, которую ему передали за способствование знакомому предпринимателю в решении вопроса об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по улице Сурикова. Чиновника задержали 11 марта 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU