2020-03-12T13:10:27+03:00
Происшествия

Бывшего чиновника мэрии Новосибирска поймали на взятке в 100 тысяч рублей

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении его под стражу
Алена КУЛЕШОВА
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Против экс-начальника правового управления мэрии возбудили уголовное дело.Против экс-начальника правового управления мэрии возбудили уголовное дело.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Против экс-начальника правового управления мэрии возбудили уголовное дело: его подозревают в получении крупной взятки.

— По данным следствия, весной 2019 года директор одной из коммерческих организаций предложил начальнику управления нормативно-правовой работы мэрии, с которым они раньше были знакомы, поспособствовать ему в решении вопроса об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по улице Сурикова. На эти незаконные действия работник мэрии согласился за взятку в 100 тысяч рублей, — сообщают в следственном комитете по Новосибирской области.

Чиновник подготовил необходимые документы, и, используя свой авторитет, согласовал проекты постановлений и отдал их на утверждение. Вынесены они были в мае 2019 года. Хотя до этого заявления собственников земельных участков об их перераспределении были возвращены людям без исполнения ввиду отсутствия проекта межевания, в получении которого заявителям также было отказано департаментом строительства и архитектуры.

Уголовное дело по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ было возбуждено по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Задержали чиновника 11 марта 2020 года, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении его под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Заельцовском районном суде вынесли приговор топ-менеджеру Росрезерва Илгизу Гарифуллину. Дело оказалось таким объемным, что судья зачитывал вердикт четыре дня с утра до вечера.Обвинялся Гарифуллин в многочисленных взятках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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