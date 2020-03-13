«Перед участковым не извинился»: новосибирец получил срок за драку с полицейским
Суд поставил точку в истории с дракой между новосибирцем и полицейским, которая произошла днем 31 июля у дома №6 по улице Челюскинцев. Тогда пьяный дебошир оттолкнул полицейского от себя и сильно ударил его в плечо, а потом обхватил руками и сделал подсечку. А потом повалил его на землю и стал бить.
Участковый отдела полиции «Железнодорожный» смог вывернуться, и одной правой рукой скрутил пьяного борца. В наручниках дебошира доставили в отдел полиции.
— Обвиняемый признал вину, но не принес извинений. Ранее 19-летний новосибирец не был судим, но даже отец характеризовал его в лучшем случае нейтрально. Участковый не заявлял иска о компенсации ущерба, но вынужден был лечить левую руку три недели, — прокомментировал помощник прокурора Железнодорожного района Андрей Мороз.
Железнодорожный районный суд назначил подсудимому 2,5 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
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