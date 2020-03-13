2020-03-13T10:27:23+03:00
Общество

Стала известна судьба 61-летней бабушки, за которой недоглядели родные

Ее нашли в Новосибирске: она в порядке
Надежда РЫЖКИНА
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С бабушкой все порядке, она снова с родными. Фото: «Лиза Алерт»С бабушкой все порядке, она снова с родными. Фото: «Лиза Алерт»
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В пятницу, 13 марта, нашли 61-летнюю пенсионерку из Калининского района. Поиски, которые длились больше 2 недель, завершились благополучно: бабушка, которой постоянно нужно принимать лекарства, в порядке. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

— Людмилу Степановну нашли сегодня около 6 часов утра. К нам на горячую линию поступил телефонный звонок от человека, который увидел ее в Новосибирске. Он позвонил еще в отдел полиции. Мы связались с оперативными сотрудниками, которые вели поиск пропавшей, и рассказали им, где она. Сейчас женщина едет с родственниками домой. Ее состояние удовлетворительное. Понятно, что потребуется медицинское освидетельствование. Но внешне никаких проблем со здоровьем, кроме тех, что были до этого, не наблюдается, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск руководитель поисково-спасательного отряда Алеся Яблонских.

Напомним, пожилая женщина ушла из дома в Калининском районе 25 февраля. Родственники искали ее самостоятельно две недели и только потом обратились к полицейским и волонтерам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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