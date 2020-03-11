2020-03-11T11:04:42+03:00
Общество

Родные недоглядели: в Новосибирске пропала 61-летняя бабушка

О ней ничего не слышно уже две недели
Надежда РЫЖКИНА
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Женщине требуется постоянная медицинская помощь. Фото: «Лиза Алерт»Женщине требуется постоянная медицинская помощь. Фото: «Лиза Алерт»
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Волонтеры просят помощи в поисках 61-летней Людмилы Степановны Софьиной из Калининского района. Бабушка, которой требуется медицинский уход, ушла из дома 25 февраля.

— У Людмилы Степановны серьезное заболевание, из-за этого она находится под присмотром родных. В этот раз они, к сожалению, не углядели. Ранее из-за этого же заболевания она дважды пропадала, и ее искали больше месяца. Около недели родные вели поиски сами, потом обратились в полицию, и уже позже узнали о нас и подали вчера заявку, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Руководитель отряда также отметила, что пенсионерка может быть в тяжелом состоянии, ведь ей нужно постоянно принимать лекарства. Через несколько дней после того, как она ушла из дома, ее видели люди, но не смогли удержать.

— Мы провели сбор информации, проверили больницы, морги, соцучреждения, реабилитационные центры. На данный момент местонахождение женщины не установлено, — пояснила Алеся Яблонских.

Приметы потерявшейся: рост 158 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. Была одета в темно-зеленый пуховик, черные брюки, черные сапоги, бело-серый халат и берет. Женщина носит очки.

Если вы видели Людмилу Степановну или знаете, где она находится, звоните по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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