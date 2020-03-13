2020-03-13T05:44:38+03:00
Происшествия

Гвардейцы спасли пенсионерку из горящей квартиры

Об этом рассказали в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ
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Гвардейцы спасли пожилую сибирячку. Фото: агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Гвардейцы спасли пожилую сибирячку. Фото: агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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Знаменательным событием прошедшего месяца стало появление новой дополнительной группы быстрого реагирования в Центральном районе Новосибирска. Она заступила на дежурство с 5 февраля.

Всего за месяц группами быстрого реагирования было осуществлено 686 выездов на охраняемые объекты. Несмотря на большое количество осадков в феврале и складывающуюся в связи с ними непростую дорожную обстановку, среднее время прибытия на объект не превышало 7 минут.

Благодаря оперативности гвардейцам удалось предотвратить один пожар, пресечь 210 правонарушений. Превалирующее число среди них – это мелкие хулиганства, появление в общественных местах в состоянии опьянения, кражи в магазинах.

Самым резонансным происшествием месяца стал пожар, возникший в одной из квартир многоэтажного жилого дома на ул. Челюскинцев. Бойцы ГБР были вынуждены взломать дверь для того, чтобы попасть в квартиру и спасти пожилую женщину. Она оставила на включенной плите полотенце, и чуть было не погибла от угарного газа. Гвардейцы спасли пострадавшую и отвели угрозу от всех жильцов дома.

Также за месяц сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ 58 раз осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами, были задержаны 19 граждан, совершивших правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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