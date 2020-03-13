Журналисты из программы Гордона затравили новосибирского врача

13 Март 2020 2020-03-13T04:46:11+03:00

Врачу перегородили выход, хватали ее за руки. Фото: кадр из программы "Мужское/женское"

В программе подняли тему смерти 2-летней Аделины, которая умерла, после того как съела йогурт

Изменить размер текста: A A

В телешоу при участии Александра Гордона и Юлии Барановской подняли тему смерти двухлетней девочки из Новосибирска. Этой зимой Аделина умерла, после того как съела йогурт. Девочка скончалась из-за непроходимости кишечника, врачи же заподозрили сахарный диабет.

В студию пригласили родителей Аделины. С врачами в больнице беседовала выездная группа телешоу. То, что произошло в кабинете главврача Детской клинической больницы №1, прокомментировали в паблике «Медицинская Россия».

— Объектом травли стали главврачи, а так же анестезиолог-реаниматолог Юлия Добряк, дежурившая в детской клинической больнице №1 в ту ночь. Смотреть на этот буллинг невозможно — настолько мерзко выглядит группа людей с камерами и микрофонами, которая бежит по больнице и под злостные и унизительные выкрики загоняет врача в подсобку.

На кадрах видно как врачу тычут в лицо микрофоном, задают вопрос — била ли врач ребенка. Врач пытается покинуть помещение, но ей не дают проходу. Отец ребенка, который также присутствовал на встрече, с матом кричит на врача «Куда пошла, на место иди». Женщине не дают прохода, когда ей удается вырваться, вся съемочная группа бежит за ней по коридору и загоняет в подсобку.

В прокуратуре Новосибирской области возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Эпизод «разговора» с врачом на видео на 32 минуте.

Причина смерти. Мужское / Женское. Выпуск от 10.03.2020.20 января 2020 года в Детской городской клинической больнице №1 Новосибирска умерла двухлетняя Аделина Кинчарова. Причину смерти установить не смогли. По заключению судебно-медицинской экспертизы, Аделина скончалась от редкой врожденной аномалии развития кишечника. Однако сами родители уверены, что виноваты врачи и теперь они попросту заметают следы. Программа Мужское / Женское провела собственное расследование. Откуда на теле двухлетней малышки появились синяки, кровоподтеки, вывернутая лодыжка? Что скажут друг другу родители и врачи больницы, где умерла их дочь?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дочка была как тряпочка»: двухлетняя девочка умерла, выпив йогурта

Новосибирские врачи не смогли спасти ребенка. Ее мама рассказала о последних минутах жизни маленькой Аделины (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU