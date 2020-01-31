«Дочка была как тряпочка»: двухлетняя девочка умерла, выпив йогурта

Двухлетней Аделине из Новосибирска резко стало плохо после того, как она выпила йогурт. Девочку, которая держалась за живот, успели привезти в больницу, положили в реанимацию, но наутро врачи сообщили родителям: спасти Аделину не смогли. Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили подробности этой страшной истории.

«ГУБЫ БЛЕДНЫЕ, РВАЛО ЖЕЛЧЬЮ»

- Аделина - наша младшенькая, третья дочка, - рассказала КП-Новосибирск Елена. - Ей стало плохо под вечер. Еще в четыре часа дня она бегала, играла, ела суп. Я попросила супруга на обратном пути с работы купить для дочки что-нибудь вкусное: муж привез йогурт, который разрешен для детей с 8 месяцев.

Потом вся семья пошла на прогулку, заглянули по пути магазин - купили для себя и старшей дочки шоколад и мороженое. Когда Кинчаровы вернулись домой, на часах было около 20.00. Самую младшую начали готовить ко сну: расстелили кровать, дали девочке попить йогурт. Через час ей стало плохо.

- Дочка села на горшок, но у нее ничего не получалось. Видно было, что ей больно. Я поставила ей мини-клизму, помассировала животик, и она смогла сходить в туалет, - описывает события того вечера Елена. -Еще Аделину вырвало прямо на кровать, еще четыре раза она сплевывала желчь…

Аделина оказалась в реанимации. Фото: личный архив.

Перепуганная мама вызвала «Скорую помощь»: их с Аделиной сначала увезли в детскую больницу № 3.

- Там дочке измерили сахар в крови и огорошили диагнозом: сказали, что у Аделины диабет первого типа, сахар зашкаливает, - передает слова врачей Елена. Такой диагноз ребенку поставили впервые. - Ни о каком диабете мы не знали. Никаких признаков заболеваний у нее не было - ни сильной жажды, ни трещин на коже... У дочки только побелели губы.

Тогда ребенка решили отправить в другую клинику - больницу № 1: сказали, что там находится специализированное отделение. В скорой девочке поставили капельницу.

- К тому моменту дочка была уже вялой, как тряпочка: она постоянно находилась у меня на руках, идти не могла, - продолжает Елена. - В тот момент уровень сахара был 13,5. Сказали, что нужен анализ мочи, но дочка не могла сходить в туалет. Аделину положили в реанимацию, а утром мне позвонили из больницы и сказали, чтобы мы срочно приехали. К нам вышли заведующая с врачом, которая принимала дочку, и сказали, что она умерла…

«ВО СКОЛЬКО УМЕРЛА МОЯ ДОЧЬ?»

В гибели ребенка мама винит врачей и тот самый йогурт.

- Я общалась с друзьями-докторами, рассказала, что случилось. Они объяснили, что если йогурт в магазине хранился неправильно, то из-за отравления у дочки произошел выброс сахара. И врачи просто не сделали процедуры, которые могли ее спасти, - говорит Елена. - Но точный диагноз - почему умерла дочка - до сих пор не известен.

Была и еще одна странность:

- Сотрудники похоронного агентства сказали, что лицо доченьки надо будет прикрыть. Я приподняла покрывало и была в ужасе: моя дочь окоченела в том положении, как лежала с капельницей. Мне кажется, никто к ней не подходил, анализов не брал, а она лежала и тихо умирала… И знаете еще что: лечащий врач путалась во времени смерти. Сначала говорила, что дочка умерла в пять утра, но в экспертихе мы увидели другое время - в 6.45. Когда мы пришли поговорить лисно, то она сказала совсем другое время - 6 утра. Я хочу, чтобы врачей наказали!

Что же произошло на самом деле, разбирается Следственный комитет. Там проводят проверку. КП-Новосибирск сообщит о ее результатах.

Причину смерти ребенка до сих пор не выяснили.

ОФИЦИАЛЬНО

«Неоднозначная клиника смерти ребенка, проведем экспертизу»

Вот как прокомментировали ситуацию в Минздраве Новосибирской области:

- Детей с подозрением на эндокринные патологии, в том числе с подозрением на сахарный диабет, согласно приказу № 196 госпитализируют в ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 1». При умеренно повышенном уровне сахара крови немедленное введение инсулина не требуется. Необходимо предварительное исследование причин повышения показателей сахара крови и динамическое наблюдение за их уровнем и состоянием пациента. Из-за отсутствия позывов к мочеиспусканию и отказа ребенка самостоятельно помочиться в приемном покое ГБУЗ НСО «ДГКБ № 1» моча для исследования была собрана с помощью катетера после поступления девочки в отделение реанимации.

В ночь на 20 января в отделении реанимации и интенсивной терапии получали лечение 6 пациентов в тяжелом состоянии, 5 из них - в возрасте от 1 до 3 лет. Дети находились под постоянным наблюдением медицинского персонала. С учетом стремительности нарастания симптоматики заболевания у ребенка, неоднозначной клиники после смерти девочки администрация ГБУЗ НСО «ДГКБ № 1» сразу поставила в известность Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти ребенка. Сроки проведения экспертизы - 30 дней.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Обращайтесь в суд

Вот как прокомментировала ситуацию юрист Юлия Стибикина:

- В данной ситуации расследованием дела уже занялся Сдедственный комитет: следователи изымут все необходимые медицинские документы, проведут судебно-медицинскую экспертизу. Теперь родителям нужно ждать результатов: следующим этом станет обращение в суд. Если бы была такая ситуация, что правоохранители еще не начали проверку, то родным пациента нужно было бы запросить всю документацию, касающуюся лечения, и параллельно писать заявление в Следственный комитет и прокуратуру.